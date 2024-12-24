حكم جديد بسجن أرملة زين العابدين بن علي وصهره السابق 20 عاما

أصدرت محكمة تونسية حكما جديدا بسجن ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس السابق، الراحل، زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر الماطري لمدة 20 عاما في قضية فساد مالي.

مخالفات مالية بمليارات الدينارات

وترتبط القضية بصفقة عمومية أسندت للماطري والطرابلسي دون احترام الإجراءات القانونية، وفق ما ذكر راديو "موزاييك اف ام" الخاص، اليوم الثلاثاء.

وسلطت المحكمة أيضا الضوء على مخالفات مالية ضد الإثنين بمليارات الدينارات.

وتقيم ليلى الطرابلسي منذ سقوط نظام بن علي عام 2011 في السعودية في حين يقيم الماطري، طليق الابنة الكبرى لبن علي، في سيشل.

طلب السلطات القضائية في تونس تسليم الماطري

وكانت سيشل رفضت عام 2013 طلب السلطات القضائية في تونس تسليم الماطري بدعوى عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.

ويلاحق أغلب أفراد عائلة الرئيس الراحل وأصهاره في قضايا فساد منذ 2011.

وعلى الجانب الآخر أصدرت المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في تونس، العام الماضى حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

بتبيض أموال والتدخل لفائدة شركات أجنبية

ووجهت لشيبوب، تهم تتعلق بتبيض أموال والتدخل لفائدة شركات أجنبية في تونس والفوز بصفقات على بقية المنافسين، مقابل حصوله على عمولات بلغت قيمتها 12 مليون دولار أمريكي.

كما قضت المحكمة ذاتها بتغريم زوجة شيبوب، درصاف بن علي بنحو 100 ألف دولار.

يذكر أن سليم شيبوب تم سجنه والإفراج عنه أكثر من مرة، في قضايا مختلفة منها الفساد المالي والتحرش.

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