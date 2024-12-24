صدمة جديدة من إدارة ليفربول لمحمد صلاح

حرصت مجموعة فينواي الرياضية، التي استحوذت على نادي ليفربول، على اتخاذ قرار مهم بشأن مستقبل محمد صلاح نجم الفريق المتألق مؤخرًا.

محمد صلاح في المركز الرابع بترتيب الهدافين التاريخيين بنادي ليفربول

محمد صلاح تفوق على الأسطورة بيلي ليدل ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول على مر العصور، ليجلس بفخر في هذا المركز برصيد 229 هدفًا.

وكان صلاح على دراية كاملة بأهمية تجاوزه لبيلي ليدل في قائمة هدافي ليفربول، ويواصل صلاح كسر الأرقام القياسية، ورغم أن عدد أهداف إيان راش البالغ 346 في صدارة القائمة قد يكون بعيد المنال، فإن عينه الآن على جوردون هودجسون صاحب المركز الثالث.

وقد يكون بلوغ محمد صلاح لهذا الإنجاز التهديفي خبرًا جيدًا للبعض، لكنه لم يكن كذلك للنجم المصري.

محمد صلاح لا يرغب في مغادرة ليفربول وخطوة غريبة من الإدارة

لا يرغب محمد صلاح في المغادرة مجانًا الصيف المقبل؛ لأنه يشعر أن لديه الكثير ليحققه مع ليفربول، حيث يريد البقاء، وترسيخ مكانته بين أساطير "الريدز".

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن رغبة صلاح في البقاء هي من تعزز موقف ليفربول في محادثات العقد الجديد، حيث ينتهي عقده الحالي، الذي تبلغ قيمته 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًّا، في يونيو القادم.

وأوضحت: "صلاح يعلم أنه لن يكون تحت الأضواء العالمية بالقدر ذاته إذا غادر، خاصةً إذا كانت وجهته السعودية".

كما أنه يتطلع إلى الفوز بجائزة الكرة الذهبية، ويشعر أن لديه فرصة للفوز بها هذا الموسم إذا تمكَّن من مساعدة ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال أو كليهما.

ولن تكون هناك بطولات كبرى، مثل كأس العالم الصيف المقبل، ويشعر أن لحظته قد اقتربت أخيرًا بعد أن أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف ويصنع 10 تمريرات حاسمة قبل عيد الميلاد، وهو ما يعزز فرصته في الفوز بالبالون دور.

وقد كسب صلاح دعم الجماهير بذكاء من خلال التحدث علنًا عن تعثر المحادثات.

إدارة ليفربول لن تغير سياستها مع اللاعبين الذين تخطوا حاجز ال33 عاما

ورغم هذا الجمود، يجري ليفربول محادثات هادئة مع وكيله رامي عباس، المشكلة بالنسبة لصلاح هي أن ليفربول لا يقدم ما يعتقد أنه يستحقه من حيث مدة العقد وقيمته.

وأوضحت الصحيفة: "لا يقدم ليفربول، وفق سياسة النادي، عقودًا تتجاوز سنة واحدة للاعبين في سن صلاح، وسيبلغ 33 عامًا في يونيو، حيث يريد النادي أن يكون أي عقد جديد محفزًا بشدة لحمايتهم في حال تعرض صلاح لإصابة أو تراجع مستواه".

وأضافت: "من الصعب المجادلة ضد منطق مجموعة فينواي الرياضية، فقد اتخذوا تقريبًا جميع القرارات الصحيحة بشأن اللاعبين في السنوات السبع أو الثماني الماضية، والدليل الموافقة على رحيل جورجينيو فينالدوم وساديو ماني، بعد أن غادرا في صيفين متتاليين؛ لأنهما شعرا أن النادي لم يقدم لهما ما يستحقانه، لكنهما شهِدا تراجعًا في مسيرتهما بعيدًا عن أنفيلد".

واختتمت: "لن تقدم المجموعة لمحمد صلاح سوى ما تشعر أنه مناسب لها وفقًا لهياكل الرواتب الخاصة بهم، ومن السذاجة الاعتقاد بأنهم سيغيرون هذه السياسة للاعب واحد، حتى لو كان هذا اللاعب حريصًا على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية".

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