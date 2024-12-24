الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة في المنيا الجديدة (صور)

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 أصيب شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بمدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا الجديدة 

إسعاف محافظة المنيا، فيتو 
إسعاف محافظة المنيا، فيتو 

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي في منطقة الحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة.

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا الجديدة 
إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا الجديدة 

حادث مدينة المنيا الجديدة 

 على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من " محمد.أ"، "باتريك. ش"، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم.

حادث المنيا الجديدة. فيتو 
حادث المنيا الجديدة. فيتو 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا الجديدة المنيا الجديدة اصابة شخصين حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

كتموا أنفاسها حتى الموت، المشدد 15 عاما لأب قتل ابنته بمساعدة زوجته في المنيا

محافظ المنيا: تنفيذ البرنامج التدريبي "القيم الإيجابية في مكان العمل "

ضبط 402 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة في المنيا

وفاة راعي كنيسة في المنيا وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة

وفاة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثالث بالمنيا

محافظ المنيا يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بحادثين في المنيا

تعرف على موعد بدء توريد محصول القصب لشركة السكر في المنيا
ads

الأكثر قراءة

لحظة انفجار وغرق سفينة روسية تحمل معدات نووية في البحر المتوسط (فيديو)

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

8 إجراءات لـ "التموين" لحماية محدودي الدخل من احتكار السلع وارتفاع أسعارها

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

صدمة جديدة من إدارة ليفربول لمحمد صلاح

4 أسباب للعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء

منوعات

المزيد

غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية تيشيرتات تحمل صورة السنوار

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

المزيد

خدمات

المزيد

31.82 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024

المزيد

انفوجراف

الوحيد في البريميرليج.. محمد صلاح يسجل 126 هدفا و66 أسيست في 6 مواسم مختلفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أول منازل الآخرة ومصير المتوفى في القبر

 تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالإصابة بالتعب النفسي والجسدي

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

المزيد
الجريدة الرسمية