إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة في المنيا الجديدة (صور)

أصيب شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بمدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا الجديدة

إسعاف محافظة المنيا، فيتو

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي في منطقة الحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة.

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا الجديدة

حادث مدينة المنيا الجديدة

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من " محمد.أ"، "باتريك. ش"، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم.

حادث المنيا الجديدة. فيتو

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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