الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنـوية التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيـل عـام 2023" وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل ( السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان).



• ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

- بلـغ إجمالي قيمة الصادرات لدول حوض النيـل 1.73 مليار دولار عام 2023 مقابل 1.70 مليار دولار عام 2022 بنسبـة زيادة قدرها 2.1٪.



- بلـغ إجمـــالـى قيمــة الـواردات مــن دول حــوض النيل 1.29 مليـــار دولار عــام 2023 مقابــل 1.38مليــار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 7.1٪.



- جـاءت السـودان فـى المرتبــة الأولــى للصادرات بما قيمتـه 989.0 مليون دولار عـــام 2023 مقابـــل 954.3 مليون دولار عام 2022 بنسبه زيـادة قدرهـا 3.6 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.



- جاءت في المرتبــة الثانيـة كينيا بما قيمته 327.3 مليون دولار عام 2023 مقابـل 356.4 مليون دولار عام 2022 بنسبه انخفاض قدرها 8.2٪، وكان أهـم الأصنــاف التى تم تصديرها إلى كينيا سكر ومصنوعات سكرية، ورق ومصنوعـات من عجائن الــورق، حديد وصلب وفولاذ.



- جــاءت الكونغو فى المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 532.1 مليـون دولار عــام 2023 مقابــل 530.2 مليـون دولار عام 2022 بنسبه زيـادة قدرها 0.4٪ وكان أهـم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.



- وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 388.2 مليون دولار عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار عام 2022 بنسبه انخفاض قدرها 23.2 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.



- جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 697.1 مليون دولار عام 2023 مقابل 405.5 مليون دولار عام 2022 بنسبه زيادة قدرها 71.9 %.



- جــاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمته 623.6 مليون دولار عـام 2023 مقابــل 675.1 مليون دولار عـام 2022 بنسبـه انخفاض قـدره 7.6٪.

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