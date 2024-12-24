الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

تأجيل الطعن على قرارات الطائفة الإنجيلية لـ 10 فبراير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهاده تفيد رفع اسمه من سجلات القساوسة بالطائقة الإنجيلية لجلسة ١٠ فبراير المقبل.

وأختصم الطعن الذى حمل رقم 31206لسنة 70قضاية رئيس الطائفة الإنجيليلة.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى الطائفة الإنجيلية الكنيسه للكاثوليكية الطوائف المسيحية

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