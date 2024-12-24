برشلونة يجني مبلغا ضخما من صفقة ليفربول المنتظرة

بات نادي برشلونة الإسباني مستعدا للحصول على مكسب ضخم من إحدى الصفقات المحتملة لنادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

نيكو جونزاليس على رادار ليفربول

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأمر يتعلق باللاعب نيكو جونزاليس لاعب برشلونة السابق الذي يتألق في مركز خط الوسط الدفاعي مع بورتو هذا الموسم.

وأشارت إلى أن جونزاليس بات أحد أبرز لاعبي الدوري البرتغالي، وقد يكون بطلا لإحدى الصفقات الكبرى في سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضحت أن ليفربول يبحث عن لاعب وسط جديد ويفكر في دفع الشرط الجزائي في عقد جونزاليس البالغ 60 مليون يورو.

وذكرت أن ليفربول كان يهدف للتوقيع مع مارتن زوبيميندي، لكن رفض ريال سوسيداد بيع اللاعب، ما أجبر الريدز على توجيه أنظاره إلى لاعب برشلونة السابق.

نسبة برشلونة من بيع نيكو جونزاليس

وكان برشلونة قد باع نيكو جونزاليس إلى بورتو في عام 2023 مقابل 9 ملايين يورو، لكنه احتفظ بخيار إعادة شراء بقيمة 30 مليون يورو.

وسيكون الصيف المقبل الفرصة الأخيرة لبرشلونة إذا أراد استعادة اللاعب، كما يملك البارسا 40% من قيمة أي بيع مستقبلي لجونزاليس.

ويعني ذلك أن برشلونة سيجني 24 مليون يورو إذا قرر ليفربول المضي قدما في التعاقد مع اللاعب عن طريق تفعيل الشرط الجزائي.

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