العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن عمر صهر الرسول)

تطلق تسمية "العبادلة" على أربعة من صغار الصحابة اشتهروا بالعلم الغزير، والفقه، وكانوا مدار العلم والفتيا والرواية عنهم لتأخر وفاتهم، وهم: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب.. عبد الله بن الزبير بن العوام.. عبد الله بن عمر بن الخطاب.. عبد الله بن عمرو بن العاص.

( 2 ) عبد الله بن عمر

ثاني العبادلة هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، ابن ثاني الخلفاء الراشدين، وأخو حفصة أم المؤمنين زوج الرسول، صلى الله عليه وسلم.

وُلِد بمكة المكرمة بعد البعثة بأربعة أعوام، ولازم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ملازمة تامة، وكان أكثر "العبادلة" اقتفاء وتتبعا وتطبيقا لما فعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى بأبي عبد الرحمن.

عُرض على رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، يوم بدر ليشارك في القتال ضد المشركين، ويوم أُحد فاستصغره، وأجازه يوم الخندق وهو يومئذٍ ابن خمس عشرة سَنَةٍ، فشهد الخندق وما بعده مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وشهد بعده اليرموك وفتح مصر وشمال أفريقيا.

روايته الحديث النبوي

روى عن رسول الله، صلَى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة وغيرهم.

وروى عنه خلق كثير، منهم جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وأولاده سالم وعبد الله وحمزة وبلال، ومولاه نافع، وأسلَم مولى عمر، وابن أخيه حفص بن عامر.

وروى عنه من كبار التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص، وأبو عبد الرحمن النهدي، ومسروق، وجبير بن نفير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وروى عنه ممن بعدهم عبد الله بن دينار، وزيد وخالد ابنا أسلم، وعروة بن الزبير، وبشر بن سعيد، وعطاء، ومجاهد، ومحمد بن سيرين، وغيرهم.

وتتضح خدمته في نقل الحديث النبوي، فقد رُوي عنه 2630 حدِيثا، أخرج له الشيخان البخاري ومسلم 280 حدِيثا، اتفقا على 168 حديثا منها، وانفرد البخاري بـ81 حديثا، ومسلم بـ31 حدِيثا، وأحاديثه في الكتب الستة، والمسانيد، وسائر السنن.

وعرف ابن عمر بالزهد والتقوى والعبادة، وشهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "نعم الرجل عبد الله"، وفي رواية "إن عبدالله رجل صالح".

تواضعه وكرمه

وكان كثير التواضع والتسامح والرحمة والكرم، يكثر التصدق بما يشتهيه من الطعام ويتقرب إلى الله بما يعجبه من ماله، أتته في ليلة عشرة آلاف درهم، ما بات حتى وزعها، وكان في مجلس فأتى ببضعة وعشرين ألفًا فما قام من مجلسه حتى فرَّقَها وزاد عليها، وقد ينفد ما معه فيستدين ليعطي ذوي الحاجات. وكان لا يأكل طعامًا إلا على خوانه يتيمٌ، وما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو أكثر.



رشحه بعض الصحابة للخلافة بعد أبيه، فرفض عمر وجعلها شورى بين الستة، فوقف عبد الله بن عمر بعيدا عن جميع الفتن، وتفرغ للعلم والعبادة.

لذلك كان من المكثرين من الرواية، وساعده على هذا تقدم إسلامه، وطول عمره، ومخالطته للرسول، صلى الله عليه وسلم.

وفاته

تُوُفي عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، بمكة بعد الحج سنة ثلاث وسبعين عن أربعة وثمانين عاما.



وكان قد كف بصره، فاستغل السفاح الحجاجُ بنُ يوسف الثقفيُّ، ضعفه وإعاقته، فحرَّض بعض جنوده ليصيبه برمحٍ مسمومٍ، فطعنه في أحد أزقة مكة المكرمة، في ذي الحجة "أحد الأشهر الحرم"، ومن فرط بشاعة أخلاق الحجاج ذهب ليشمت فيه، وسأله ساخرا: من أصابك؟ فقال له: أنت، يوم أنت أبحت حمل السلاح في مكة التي حرمها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وفي الشهر الحرام.

ثم مات بعدها بأيام.

وكان آخر من مات من الصحابة بمكة، رضي الله عنه وأرضاه.



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