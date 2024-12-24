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محافظات

كتموا أنفاسها حتى الموت، المشدد 15 عاما لأب قتل ابنته بمساعدة زوجته في المنيا

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات المنيا كلا من "عيد. أ" 38 سنة، وزوجته "رجوات.م" 28 سنة، ربة منزل، مقيمين بمركز بني مزار، شمال المحافظة، بالسجن المشدد 15 سنة، وألزمتهما المصاريف الجنائية، لقيامهما بتعذيب وقتل طفلة المتهم الأول، بمعاونة المتهمة الثانية، بكتم أنفاسها حتى الموت، عقب طلاق أم المجني عليها من والدها، وزواج الأب من المتهمة الثانية، وتم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. 

المشدد 15 عاما لمتهم وزوجته بتهمة إنهاء حياة ابنته بالمنيا

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة فتاة على يد والدها وزوجته في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

 

مركز بني مزار شمال محافظة المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة الفتاة بعد أن قام والدها بتعذيبها وبمعاونة زوجته المتهمة الثانية، بكتم أنفاسها حتى الموت، عقب طلاق أم المجني عليها من والدها، وزواج الأب من المتهمة الثانية.

المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا

كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم وزوجته للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالقتل العمد، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهما.

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