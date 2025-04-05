العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

تطلق تسمية "العبادلة" على أربعة من صغار الصحابة اشتُهروا بالعلم الغزير، والفقه، وكان مدار العلم والفتيا والرواية عنهم لتأخر وفاتهم، وهم: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب.. عبد الله بن الزبير بن العوام.. عبد الله بن عمر بن الخطاب.. عبد الله بن عمرو بن العاص.



( 1 ) عبد الله بن عباس

أول العبادلة هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم النبي، صلى الله عليه وسلم.



وُلِد في مكة المكرمة قبل الهجرة بثلاث سنوات، وكان يكنى بأبي العباس، وقد دعا له رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالفهم في القرآن الكريم، قائلًا: “اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل”.



وقال أيضًا: “اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة”، فكان يسمى "البحر" و"الحبر" لسعة علمه وفقهه، رغم أنه كان ابن ثلاث عشرة سنة حين انتقل رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.



هو صحابي جليل ومحدث وفقيه وحافظ ومُفسِّر، أخذ عن كبار الصحابة، رضوان الله عليهم، حتى صار من أكثر من روى الأحاديث من الصحابة، حيث روى 1660 حديثًا عن الرسول، ولهُ في الصحيحين 75 حَدِيثًا متفقا عليها.



وكانت وفاته بالطائف سنة ثمان وستين من الهجرة، رضي الله عنه وأرضاه.



قرأ ابن عباس القرآن على زيد بن ثابت وأُبيّ بن كعب، وكان يسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من الصحابة، كان لابن عباس مجلس كبير في المدينة يأتيه الناس لطلب العلم، وكان يُقسِّم مجلسه أيامًا ودروسًا، فيجعل يومًا للفقه، ويومًا لتفسير القرآن، ويومًا للمغازي، ويومًا للشعر، ويومًا لأيام العرب.



مولده

ولد عبد الله بن عباس في مكة في شعب أبي طالب قبل الهجرة النبوية بثلاث سنوات.

إسلامه

يقال إنه أسلم هو وأمه أم الفضل بنت الحارث قبل فتح مكة بزمن غير يسير، لكنهما لم يهاجرا إلى المدينة المنورة، وكان يتلو "إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلًا".

ويقول: "كنتُ أنا وأمي ممن عذر الله". ولم تتح لهما الهجرة إلا عندما أشهر والده العباس إسلامه.



هاجر مع أبيه العباس بن عبد المطلب قبيل فتح مكة فلقوا سيدنا محمدًا، صلى الله عليه وسلم، بالجحفة، وهو ذاهب لفتح مكة، فرجعا وشهدا معه فتح مكة في صبيحة يوم الجمعة 20 رمضان 8 هـ، وبايعه النبي وبايع ابن عباس وهو صغير لم يبلغ الحُلم بعد، يقول محمد بن علي بن الحسين: "أن النبي، صلى الله عليه وسلم، بايع الحسن والحسين، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر وهم صغار، ولم يبقلوا، ولم يبلغوا، ولم يبايع صغيرًا إلا منّا”. (أي من أهل البيت).

ثم شهد معركتي حنين والطائف.

صحبته للنبي ورؤيته لجبريل

بعدما هاجر ابن عباس، لزم الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ عنه، وكانت صحبته للنبي حوالي ثلاثين شهرًا.

وكان لقرابته لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، أثرٌ في ذلك، فكانت خالتُه ميمونة بنت الحارث زوجة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يدخل بيت الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، ويبيت في حجرة خالته أيامًا، ويقوم بخدمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وكان يصف للصحابة كل ما يراه من أفعال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأقواله، وذات مرة كان سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، في بيتِ ميمونةَ فوضَعْ ابن عباس له وَضوءًا مِنَ الليلِ فقالتْ له ميمونةُ: "وضَع لك هذا عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ"، فقال النبي: "اللهم فقِّهْهُ في الدينِ وعلِّمْهُ التأويلَ". وضمّه إلى صدره وقال: "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ".

ويذكر عبد الله بن عباس أنه رأى جبريل مرتين في بيت الرسول، صلى الله عليه وسلم، فيقول: "رأيت جبريل مرتين، ودعا لي بالحكمة مرتين".

وكان ابن عباس ملازمًا لسيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، في مرضه واحتضاره وانتقاله إلى جوار ربه، ووصف الأيام الأخيرة له، صلى الله عليه وسلم، وخروجه من مرضه إلى الصلاة وخطبته، وصفة وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكيفية غُسله والصلاة عليه، وما دار بعد ذلك بين الصحابة.

مكانته عند الصحابة والتابعين

حظي ابن عباس بمنزلة عالية عند المسلمين، خاصة الصحابة التابعين، فكان عمر إذا ذكر ابن عباس قال: "ذلك فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول".

وقال عنه عبد الله بن مسعود: "نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس".

وقال أيضًا: "لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل".

وقال عنه سعد بن أبي وقاص: "ما رأيت أحدًا أحضر فهمًا، ولا أكبر لبًا، ولا أكثر علمًا، ولا أوسع حلمًا من ابن عباس، ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات، وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار فيتحدث ابن عباس، ولا يجاوز عمر قوله".

وقال عنه ابن عمر: هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.

ويوم وفاته قال محمدُ بن الحنفية: "اليومَ مات ربانيُّ العلم".

أعلم النَّاس وأفصح النَّاس

كما أثنى عليه العديد من التابعين من تلاميذه وممن عاصروه، فقال عنه عُبيْد الله بن عبد الله بن عتبة: "ما رأيت أحدًا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من ابن عباس، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير القرآن ولا حساب ولا فريضة منه، ولقد كان يجلس يومًا ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويومًا التأويل، ويومًا المغازي، ويومًا الشعر، ويومًا أيام العرب، ولا رأيت عالمًا قَطُّ جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلًا قط سأله إلا وجد عنده علمًا".

وقال الأعمش: "كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا رَأَيْتَهُ قُلْتَ: أَجْمَلُ النَّاسِ، فَإِذَا تَكَلَّمَ قُلْتَ: أَفْصَحُ النَّاسِ، فَإِذَا حَدَّثَ قُلْتَ: أَعْلَمُ النَّاسِ".

وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورًا.

وقال عنه عطاء بن أبي رباح: "ما رأيت مجلسًا أكرم من مجلس ابن عباس، ولا أعظم جفنةً ولا أكثر علمًا، أصحاب القرآن في ناحيةٍ، وأصحاب الفقه في ناحيةٍ، وأصحاب الشعر في ناحيةٍ، يوردهم في وادٍ رحب".

فتى الكهول

كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يُلقبه بـ "فتى الكهول"، على صغر سنه.

شهد ابن عباس فتح إفريقية سنة 27 هـ مع ابن أبي السرح، وغزا طبرستان مع سعيد بن العاص في سنة 30 هـ، وتولى إمامة الحج سنة 35 هـ بأمر عثمان، وشهد مع علي بن أبي طالب موقعة الجمل ووقعة صفين، وكان أميرًا على الميسرة، ثم شهد مع علي قتال الخوارج في النهروان، وأرسله علي إلى ستة آلاف من الحرورية فحاورهم ابن عباس، فرجع منهم ألفان.

وولاه علي على البصرة، من سنة 36 هـ حتى سنة 39 هـ، ثم خلفه عليها أبو الأسود الدؤلي.

ولما رأى العباس قرب ابنه من الخليفة عمر أوصاه وصية قال فيها: "إن عمر يدنيك ويجلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عني ثلاثًا: لا تفشين له سرًا، ولا تغتابن عنده أحدًا، ولا يجربن عليك كذبًا".

تولى إمامة الحج سنة 35 هـ بأمر عثمان بن عفان له وهو محصور، وقد حجّ بالناس وفيهم عائشة بنت أبي بكر وأم سلمة، وكانت عائشة تقول: "هو أعلم الناس بالمناسك".

وخطب بالناس في عرفات وفسّر فيها سورة البقرة، وقيل سورة النور، قيل: "فسّر ذلك تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا"، وفي هذه الحجة قُتِلَ عثمان.



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