الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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سياسة

كل ما تريد معرفته عن المسؤولية الطبية وحالات انتفائها في القانون الجديد

وزير الصحة بجلسة
وزير الصحة بجلسة مجلس الشيوخ، فيتو

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، شكل المسؤولية الطبية على مقدمى الخدمة وحالات انتفائها.

 

تحديد المسؤولية الطبية

وجاء ذلك وفقا لنص المواد كالتالى:

مادة (۳)

تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.. ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلًا كل اتفاق على ذلك.

 

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة جدلا حول تضامن المنشأة مع مقدم الخدمة فى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، حيث طالب عدد من الأعضاء بإلغاء ذلك التضامن، فيما رفضت الحكومة وأعضاء المجلس، مؤكدين ان ذلك لصالح المريض.

 

حالات انتفاء المسؤولية الطبية 

كما وافق المجلس على المادة 4 من مشروع القانون والمتعلقة بحالات انتفاء المسؤولية 

مادة (٤)

تنتفي  المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.

إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

 

فعل متلقى الخدمة 

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

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