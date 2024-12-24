الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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طرح 43 مصنعًا بـ "الروبيكي" بتسهيلات كبيرة، تعرف على الشروط (إنفوجراف)

مدينة الجلود بالروبيكي
مدينة الجلود بالروبيكي
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ  مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان طرح 43 مصنعًا على المستثمرين بتسهيلات كبيرة.

المرحلة الثالثة من مدينة الجلود بالروبيكي

امتلك مصنعك في المرحلة الثالثة من مدينة الجلود بالروبيكي بتسهيلات كبيرة وتقسيط حتى 5 سنوات، التقديم متاح حتى 25 ديسمبر من خلال رابط منصة مصر الصناعية الرقمية.

May be an image of ‎text that says "‎مقدم %25 وتقسيط حتى 5 سنوات.. طرح 43 مصنًاا على المستثمرين بتسهيلات كبيرة مجتی_اهوار_اهالمری كازالمفوماترعحبتمال_ن 20 مصنعا 202000 6 مصانع 17 مصنغا 201000 20121 يمكن دمج المساحات لتناسب احتياجات المستثمرين IlItr City Leather Robbiki مساحة مدينة الجلود بالروبيكى bA ضمن المرحلة الثالثة من مدينة الجلود بالروبي كي تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين فائدة سنوية منخفضة بنسبة %10 تقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات تبسيط إجراءات التري مقدم %25 من السعر دعم المستثمرين بتقديم الاستشارات الفنية والدراسات اللازمة WWW.IDSC.GOV.EG OO0O00O المصدر وزارة الصناعة‎"‎


 

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