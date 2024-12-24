تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

طائفة ليف تاهور، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من اليهود الغاضبين، وذلك بعد مداهمة منازلهم، التي أقاموها في الغابة، وتم تحرير نحو 200 طفل وامرأة كانوا محتجزين لديهم، حيث اتهمتهم السلطات في جواتيمالا بتهمة المتاجرة بالأطفال، في مقرهم بالغابات.

طائفة يهودية تحتجز 200 طفل وامرأة في الغابة

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الغضب الشديدة التي بدت على أعضاء طائفة "ليف تاهور" اليهودية، والتي تُعرف بأنها "طالبان" اليهودية، بعد مداهمة منازلهم في غابات جواتيمالا، وإنقاذ ما لا يقل عن 200 طفل وامرأة من الطائفة اليهودية.

طائفة يهودية تحتجز 200 طفلًا وأمرأة، فيتو

وتُعرف طائفة "ليف تاهور" بأنها طائفة مثيرة للجدل، ومتهمة بالاغتصاب والاتجار بالبشر والزواج القسري للأطفال، وقامت السلطات في جواتيمالا بإنقاذ ما لا يقل نحو 200 طفلًا وسيدة من طائفة يهودية بعد اتهامات بالإساءة والاتجار بالبشر.

وقامت الشرطة في جواتيمالا بمداهمة مقر طائفة "ليف تاهور" في مدينة أوراتوريو، جنوب العاصمة جواتيمالا سيتي، بعد تلقي شكاوى بشأن إساءة معاملة الأطفال على نطاق واسع، بما في ذلك الاغتصاب والاتجار في البشر والزواج القسري.

شرطة جواتيمالا تداهم مقرات طائفة ليف تاهور اليهودية

وأكتشفت شرطة جواتيمالا أن الطائفة اليهودية احتجزت ما لا يقل عن 160 طفلًا و40 أمرأة تحت الحراسة، وشارك في تحرير الأطفال المحتجزين لدى الطائفة اليهودية المتشددة، في العملية التي جرت في منطقة سانتا روزا، نحو 480 من أفراد الشرطة والجنود والمدعين العامين وعلماء النفس، الذين استولوا أيضا على أجهزة إلكترونية، وبحثوا عن أدلة على استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

These are the Guatemalan jews that were raided for child trafficking.



160 children saved were saved from these degenerates. pic.twitter.com/X5baJOuQT5 — Stew Peters (@realstewpeters) December 23, 2024

وأشار المدعي العام الإقليمي ديماس خيمينيز إلى أن جواتيمالا يوجهون تهم الإتجار بالبشر وإساءة معاملة القاصرين والاغتصاب.

وأكدت نانسي لورينا بايز جارسيا، المدعية العامة في مكتب مكافحة الإتجار بالبشر، إن شرطة جواتيمالا عثرت على جثث يشتبه في أنها لقاصرين مدفونين في المبنى، الخاص بالطائفة الذي تم مداهمته، وطالبت بالتحقيق في هذه الوفيات المحتملة لقاصرين.

وكانت بداية الكشف عن قصة احتجاز الأطفال والسيدات لدي الطائفة اليهودية "ليف تاهور"، عندما تمكن أربعة أطفال من الهروب من الطائفة اليهودية في نوفمبر 2024، وتوجهوا للشرطة وذكروا أبعاد مخيفة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

ليف تاهور تحتجز الأطفال والمراهقين في غابات المكسيك

وقالت المدعية العامة في مكتب مكافحة الإتجار بالبشر جارسيا: "إنه بناءً على أقوال الأطفال والمشتكيات والأدلة التي تم الحصول عليها والفحوصات الطبية، كان من الممكن إثبات وجود أشكال من الإتجار بالبشر ضد هؤلاء القاصرين، مثل الزواج القسري، والإساءة، والجرائم ذات الصلة".

أحد أعضاء منظمة ليف تاهور ينتظر خارج مكتب المدعي العام في غواتيمالا، فيتو

حالة احتجاز الأطفال والإتجار بالبشر ليست جديدة على الطائفة اليهودية المتشددة، ففي عام 2022 تم إبعاد الأطفال والمراهقين عن مجمع طائفة " ليف تاهور" اليهودية في غابات المكسيك بعد مداهمة الشرطة لمقرات الجماعة.

وتم اعتقال اثنين من أعضاء طائفة ليف طاهور للاشتباه في قيامهما بالاتجار بالبشر وارتكاب جرائم جنسية خطيرة بما في ذلك الاغتصاب، وتم نقل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وتُعرف طائفة ليف تاهور، بالممارسات المتطرفة وفرض نظام صارم على الأعضاء، وتؤيد هذه الطائفة زواج الأطفال، وتفرض عقوبات قاسية على التجاوزات البسيطة، وتفرض على النساء والبنات اللائي لا تتجاوز أعمارهن 3 سنوات الحجاب الكامل.

جدير بالذكر أن منظمة ليف تاهور المتطرفة، تأسست في إسرائيل عام 1988 وتطبق تفسيرًا صارمًا للشريعة اليهودية، وقد تعرضت المنظمة للتدقيق الدولي على مر السنين بسبب مزاعم الاعتداء الجنسي والاختطاف وزواج الأطفال والعنف الجسدي.

ونقلت الطائفة قاعدتها إلى المكسيك وجواتيمالا بين عامي 2014 و2017 بعد أن واجهت ضغوطا قانونية متزايدة في أماكن أخرى.

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