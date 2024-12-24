أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أهمية تطوير مهارات العاملين وتعزيز القيم الإيجابية في بيئة العمل بما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المنيا، وخلق مناخ عمل صحي يقوم على التعاون وروح العمل الجماعي.

محافظ المنيا: تنفيذ البرنامج التدريبي القيم الإيجابية في مكان العمل



يأتي ذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، ورؤية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الإنسان المصري بما يسهم بفاعلية في بناء التنمية الشاملة.

وحدة السكان بديوان عام محافظة المنيا



وفي هذا الإطار، نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة المنيا، دورة تدريبية لإعداد المدربين ضمن برنامج " القيم في مكان العمل " بالتعاون مع مشروع "قيم وحياة " الذي تنفذه مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء وفقًا لبروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية.

مشاركة ٤٢ متدربًا



استمرت الدورة ثلاثة أيام بمقر ديوان عام محافظة المنيا وبمشاركة ٤٢ متدربًا من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وشهد التدريب مناقشة عدة محاور رئيسية، وتمارين عملية حول مفاهيم القيم الأخلاقية والوظيفية وأهميتها في

بيئة العمل.

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