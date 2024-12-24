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محافظات

ضبط 402 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة في المنيا

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط  ٤٠٢  مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة على مدار ٥ أيام بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق. 

ضبط ٤٠٢ مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

وشدد محافظ المنيا، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.
 

وكيل وزارة التموين في المنيا


وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين في المنيا أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط  304 مخالفات. 

 حملات تموينية في المنيا

في مجال المخابز البلدية في محافظة المنيا ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات - تصرف تجميع - عدم وجود شهادة صحية )،  ٩٨ مخالفة فى مجال الأسواق شملت (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر الرسمى- تجار تموينيين  - عدم وجود شهادة صحية -  سلع مجهولة المصدر - ذبح خارج المجازر الحكومية).

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