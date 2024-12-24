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ثقافة وفنون

شريف منير: عمري ما دخنت سجاير قدام أبويا وقلت لـ أولادي أسما وفؤاد "اشربوا قدامي"

الفنان شريف منير،
الفنان شريف منير، فيتو

قال الفنان شريف منير: "أمي ماتت وعمرها 39 سنة بسبب حمى روماتيزمية وارتجاع في صمام بالقلب، بس هي كانت بتشجعني على الفن جدًّا خاصة حفلات المدارس، وكنت بوجع دماغها".

 

قصة عن تدخين شريف منير السجائر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "كنت بخاف من بابا جدًّا مع إنه كان بيدلعني جدًّا، بس هو كان عصبي، ما كنتش أقدر أشرب سجاير قدام أبويا لحد لما اتوفى ما كنتش أقدر مع إنه لما تخرجت قال لي لو عايز تشرب قدامي اشرب، أنا برضو بقول لأولادي فؤاد وأسما لو عايزين تشربوا سجاير قدامي اشربوا بس هما ما بيقدروش".

 

قصة شقيقة شريف منير

وتابعت شريف منير: "أنا اللي ربيت أختي نيفين لإن ماما ماتت وهي عمرها 8 سنين، وهي نور عيني وجت الدنيا بناءً على رغبتي لما قلت لهم في البيت أنا عايز أخت ليَّ".
 

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أفضل دور جسده شريف منير

وتختتم: "من أكتر الأدوار اللي حبيتها  في حياتي ولعبتها، العميد خالد صبري في مسلسل الزيبق، وفي الفترة دي مصر كانت بتمر بفترة حساسة أوي، وعلشان كده جسدت ضابط المخابرات بخيالي وإحساسي".

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