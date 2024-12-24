رمضان السيد عن أحداث مباراة شباب بلوزداد: يوم حزين في تاريخ الأهلي

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن هتافات الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، أثرت على اللاعبين في الشوط الأول.

أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" ما حدث يوم حزين في تاريخ الأهلي، وطول عمرنا في الأهلي الجمهور رقم واحد وهو المساند لنا في جميع البطولات".



وتابع:" عمري ما رأيت ما حدث في حياتي مع الأهلي بين الجمهور واللاعبين، هناك أشخاص تغذي الفتنة بين الجمهور والنادي، والجمهور محب للنادي وهو الوحيد غير المستفيد من النادي ويدفع".

وأكمل:" صالح سليم رفض من قبل تدخل الجمهور في قرارات النادي، وأطالب الجمهور بتشجيع النادي في مباراة المصري القادمة والتصدي لأي محاولة تعكر صفوة الجمهور مع النادي".

وأردف:" هتافات الجمهور قبل المباراة أثر على اللاعبين في الشوط الأول، وأنصح اللاعبين بالاستمرار والحفاظ على الجمهور وتواصل الحب معهم".

واستكمل:" الكرة مكسب وخسارة، ومانشستر سيتي أفضل نادي في العالم وجوارديولا افضل مدرب خسر 11 مباراة هذا الموسم".

وواصل:" الشوط الثاني للأهلي في مباراة شباب بلوزداد من أفضل الأشواط في أخر 50 سنة في تاريخ النادي، وكان شوط عالمي".

أشرف داري سيكون أفضل مدافع في إفريقيا

وعن أشرف داري قال:" أشرف داري خلال مباراتين سيكون من أفضل المدافعين في إفريقيا، ويمتلك العديد من المميزات في التسليم والتسلم بجانب الالتحامات العالية ومواقف واحد ضد واحد، وسيغطي غياب محمد عبدالمنعم".

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