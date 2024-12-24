الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رمضان السيد عن أحداث مباراة شباب بلوزداد: يوم حزين في تاريخ الأهلي

رمضان السيد، فيتو
رمضان السيد، فيتو

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن هتافات الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، أثرت على اللاعبين في الشوط الأول.

 

أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" ما حدث  يوم حزين في تاريخ الأهلي، وطول عمرنا في الأهلي الجمهور رقم واحد وهو المساند لنا في جميع البطولات".


وتابع:" عمري ما رأيت ما حدث  في حياتي مع الأهلي بين الجمهور واللاعبين، هناك أشخاص تغذي الفتنة بين الجمهور والنادي، والجمهور محب للنادي وهو الوحيد غير المستفيد من النادي ويدفع".

وأكمل:" صالح سليم رفض من قبل تدخل الجمهور في قرارات النادي، وأطالب الجمهور بتشجيع النادي في مباراة المصري القادمة والتصدي لأي محاولة تعكر صفوة الجمهور مع النادي".

وأردف:" هتافات الجمهور قبل المباراة أثر على اللاعبين في الشوط الأول، وأنصح اللاعبين بالاستمرار والحفاظ على الجمهور وتواصل الحب معهم".
واستكمل:" الكرة مكسب وخسارة، ومانشستر سيتي أفضل نادي في العالم وجوارديولا افضل مدرب خسر 11 مباراة هذا الموسم".

وواصل:" الشوط الثاني للأهلي في مباراة شباب بلوزداد من أفضل الأشواط في أخر 50 سنة في تاريخ النادي، وكان شوط عالمي".

 

أشرف داري سيكون أفضل مدافع في إفريقيا 

وعن أشرف داري قال:" أشرف داري خلال مباراتين سيكون من أفضل المدافعين في إفريقيا، ويمتلك العديد من المميزات في التسليم والتسلم بجانب الالتحامات العالية ومواقف واحد ضد واحد، وسيغطي غياب محمد عبدالمنعم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رمضان السيد الأهلي النادي الأهلي شباب بلوزداد بلوزداد

مواد متعلقة

تامر أمين يفتح النار على أحد لاعبي الأهلي: الجمهور ما بيتهددش ولا يتلوي دراعه (فيديو)

عائلة واحدة، أول تعليق من الأهلي بعد واقعة اللاعبين والجماهير

نجم الأهلي السابق: محمد رمضان ليس رجل المرحلة والفريق بحاجة لطبيب نفسي

بغداد بونجاح يصل القاهرة بعد ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي (صورة)

ads

الأكثر قراءة

ضبط 105 أفرد خرطوش و43 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات أمنية بالمحافظات

أول اختبار للجولاني، مظاهرات في دمشق بعد حرق شجرة الميلاد (فيديو)

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق

مفاجأة، ماكرون يخلف إنفانتينو في رئاسة فيفا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

تصل إلى 31 ألف جنيه، أسعار حفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري في ليلة رأس السنة

أدى إلى وفاة العشرات، دولة إفريقية تفعّل حالة الطوارئ بسبب مرض فيروسي

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات برج الأسد 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

سكان هاواي في خطر، أنشط البراكين في العالم يثور مجددا

مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين إثر انهيار جسر في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 23/ 12/ 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية