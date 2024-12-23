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رياضة

شباب المحلة 2009 يهزم برما 5-0 في دوري منطقة الغربية

شباب المحلة 2009
شباب المحلة 2009

دوري الناشئين، حقق فريق شباب المحلة ٢٠٠٩ الفوز علي برما  بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات دوري منطقة الغربية لكرة القدم. 

وواصل فريق شباب المحلة عروضه القوية بالبطولة بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وأحرز خماسية شباب المحلة أمام برما كلا من محمد العزب هاتريك واحمد حسام هدف وسالم هدف.


ويقود فريق شباب المحلة جهاز مكون من احمد ممدوح مدير فني وهشام خلف مدرب مساعد  تحت قيادة  رئيس قطاع الناشئين والبراعم  عادل حلمى، مدير الكرة وليد عبد العزيز الحكم الدولى السابق، والمدير الإداري محمد سلام واحمد الجمل وسعيد الطور  وسامح الفرماوى مدرب حراس المرمى  تحت رعاية الدكتور وائل سعيد رئيس مجلس إدارة  التنميه الشبابيه بالمحلة وأعضاء المجلس. 

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فريق شباب المحلة برما دوري منطقة الغربية لكرة القدم دوري منطقة الغربية

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