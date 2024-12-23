مفتى الجمهورية: سيادة الأوطان مقدمة على النفوس الإنسانية (فيديو)

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية: لابد أن يكون المواطن حريصا على دينه ووطنه، وحب الوطن من الدين وغريزة فطرية، والإنسان في سبيل المحافظة على نفسه يدفع الغالي والنفيس.

حب الوطن والنفس البشرية

وأضاف نظير عياد خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"هناك من يتحدث زيفا بأن الأوطان في واد والشعوب في واد آخر، وفي عام 1973 كان أرخص شيء هو النفس البشرية بسبب الحفاظ على الأرض والعرض وتحرير الأرض".

تجربة الشعب الفلسطيني

وتابع:"ما يحدث من الشعب الفلسطيني تجربة حية بسطور من ذهب، وأحرف من نور على عظمة الأوطان وحب المواطن لوطنه".

سيادة الأوطان

وأكد مفتي الديار المصرية، على أن سيادة الأوطان مقدمة على النفوس الإنسانية، مشيرًا إلي أن قادة الاحتلال الإسرائيلي لا يحترمون المواثيق الدولية أو الإنسانية وخروج الفلسطينيين من أراضيهم يعكس قلة حيلتهم وضعف الاحتلال .



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