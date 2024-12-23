توفي راعي كنيسة وأصيب اثنان آخران جراء انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي في محافظة المنيا، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالحادث.

وفاة راعي كنيسة في المنيا وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة شمال المحافظة.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة القس موسى بطرس، 45 عامًا، راعي كنيسة الآباء الرسل بقرية أشروبة التابعة لمطرانية بني مزار شمال محافظة المنيا، كما أصيب كل من كيرلس جرجس، 32 عامًا، سائق، ونادية نجيب سعد، 41 عامًا، ربة منزل، وكلاهما من مدينة بني مزار بالمنيا

مستشفى العدوة المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي شمال محافظة المنيا لتلقي العلاج، بينما تم نقل جثمان القس إلى مشرحة المستشفى. وقد تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للقيام بالتحقيقات.

راعي كنيسة الآباء الرسل بقرية أشروبة

وأظهرت التحريات الأولية أن القس موسى، المعروف بالآب إنجيليوس، هو راعي كنيسة الآباء الرسل بقرية أشروبة في مركز بني مزار.

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