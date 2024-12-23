زراعة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك بمركز الباجور - محافظة المنوفية.

مركز الباجور محافظة المنوفية



وشهد الاجتماع استعراض النائب، اقتراحه، موضحا قيام وزارة الرى بتبطين حوالي 5 ترع من الترع المتعبة بمركز الباجور - محافظة المنوفية، متابعا، ويوجد حوالي 800 م داخل الكتلة السكنية بدون تبطين ولا تغطية، الأمر الذي بسبب تأكل جسر الترعة من الناحيتين، فضلًا عن الأمراض التي تسببها بسبب عدم الاعتناء بها.

وأضاف، ورد خطاب من وزارة الري في عام 2022 يفيد بأن الترعة المذكورة مدرجة بخطة التاهيل ضمن مبادرة حياة كريمة - بمركز الباجور، حيث سيتم تبطينها.

ودعا النائب، إلي ضرورة تغطية الترعة من أخر جزء تمت تغطيته ولمسافة 800 م داخل الكتلة السكنية وبعد هذه المسافة يتم تبطينها حتى قرية مناوهلة.

جهود الدولة في في الحفاظ على المياه



وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية جهود الدولة في في الحفاظ على المياه مشيرا إلي مبادرة تبطين الترع التي حافظت على إهدار المياه وكذلك تقليل التلوث.

وأوضح أن استكمال خطوات الدولة في ذلك الملف يؤدى إلي التوسع في الإنتاج وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشددا على ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية من التبطين أو التغطية للترعة، والتوصل إلى أفضل البدائل.

وأشار إلي أن تلك المشروعات تختلف حسب كل منطقة وأهميتها الاقتصادية.



وعقب المهندس أشرف صالح، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، بأن وزارة الرى تستهدف توصيل المياه للمواطنين، وأن هناك اشتراطات للتغطية والتبطين، حسب مكان وطبيعة كل ترعة.



مراكز البحوث المختصة

وأوضح أنه سيتم دراسة الاقتراح بالتنسيق مع مراكز البحوث المختصة.

فيما أعلنت ممثلة وزارة التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية تأييدها الاقتراح برغبة مؤكدة أهمية تغطية الترعة التى تقسم القرية نصفين حفاظًا على صحة المواطنين وعلى تلاميذ المدارس القريبة من الترعة.



وفى نهاية المناقشات أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من وزارتى الرى والتنمية المحلية بالاشتراك مع النائب مقدم الاقتراح، لإيجاد الطريقة المناسبة لتغطية الترعة وتدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية.

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