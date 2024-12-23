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اقتصاد

هل نشهد قفزات في سعر الدولار الفترة المقبلة؟ خبير مصرفي يوضح (فيديو)

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار اليوم، كشف الخبير المصرفي محمد عبد العال، السر وراء تراجع الجنيه وكسر الدولار حاجز الـ51 جنيها.

مرونة سعر الصرف

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": إنه في ظل سياسة مرونة سعر الصرف التي يتم اتباعها منذ مارس الماضي، يتم تقييم سعر الدولار وفقا للعرض والطلب.

وأكد أن  كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها لا يعني أننا سنشهد قفزات في سعر الصرف أمام الجنيه، لا سيما أن الوصول لهذا الرقم كان بطيئا جدًا.

أسباب تحرك سعر الدولار

ولفت إلي أنه بدأ الضغط على سعر الصرف منذ الـ 10 أيام الماضية نتيجة التوترات الجيو سياسية القائمة في المنطقة، وقوة الدولار نفسه تصاعدت بشكل كبير عالميا، وأمام كل العملات بنسبة تفوق الـ8% وهذا كان له تأثيرات على انخفاض قيمة الجنيه.

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وأشار إلي أن كل مراجعة مع صندوق النقد الدولي تؤدي الي حدوث ضغوط على الجنيه مقابل تحريك سعر الدولار.

توقعات سعر الدولار

وأوضح أنه يتوقع تراوح سعر صرف الدولار ما بين 50 الي 52 جنيها في النصف الأول من عام 2025، وفقا لحجم التدفقات النقدية الأجنبية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
 

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