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أخبار مصر

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من لاتفيا لبرنامج الماجستير

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية برامج الشراكات والاتفاقيات مع دول العالم التي تمتلك تجارب متميزة في التعليم الجامعي، لما تسهم به في توفير فرص تعليمية تُصقل المهارات الأكاديمية للباحثين المصريين بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية. 

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من لاتفيا لبرنامج الماجستير

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الجامعات المصرية والدولية، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون في البرامج التعليمية المختلفة، وزيادة الشراكات في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة.

وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمنح دراسية مقدمة من جمهورية لاتفيا لدراسة برنامج الماجستير المشترك "إستراتيجيات تصميم الخدمات والإبداع" (Strategies and Design Innovations in Service)، الذي تقدمه أكاديمية الآداب اللاتفية بالتعاون مع جامعة لابلاند الفنلندية وأكاديمية الآداب الاستوائية، في إطار برنامج Erasmus Plus، ويأتي هذا الإعلان طبقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2024/2025.

ويستقبل البرنامج سنويًا نحو 30 طالبًا دوليًا، مع تخصيص منح دراسية لـ 20 طالبًا من برنامج Erasmus Mundus، من بينهم 5 منح موجهة لطلاب من منطقة إدارة الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI).

ويُشترط أن يكون المُتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس في أحد المجالات التالية: (الآداب، العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، الصحافة والإعلام، إدارة الأعمال، القانون).

ويُفتح باب التقديم للبرنامج سنويًا حتى منتصف فبراير، مرورًا بمراحل اختيار متعددة تشمل انتقاء المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية عبر وسائل التواصل المرئي خلال شهر أبريل.

وتُعلن النتائج النهائية لاحقًا، على أن تبدأ الدراسة في سبتمبر من كل عام.

 

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