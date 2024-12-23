الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الإفراج عن مالك صفحة راديو زمان بكفالة لتسجيله برامج الإذاعة وإعادة بثها

الاذاعة
الاذاعة

 

قررت النيابة العامة في الشرقية إخلاء سبيل مالك صفحة بعنوان  راديو زمان علي الفيس بوك بكفالة مالية كبيرة، وذلك بعدما حررت الإذاعة المصرية بلاغا ضده تتهمه فيه بتسجيل البرامج التي يتم بثها حاليا علي شبكات ومحطات الإذاعة المتعددة، وإعادة بثها علي موقعه الخاص مرة أخري، كما تقوم مواقع وصفحات وتطبيقات أخري بالاستيلاء علي هذه البرامج وغيرها من خلاله.

 

الإذاعة المصرية 

ويأتي ذلك كخطوة مهمة نحو الحفاظ علي حقوق الإذاعة في المواد التي تبثها، وعدم الاستهانة بترك البعض يعيد بث هذه البرامج والمواد الإذاعية علي السوشيال ميديا، أو اي منصات أخري او وسائل تواصل أخري.

 

وكان البعض قد ادعي خلال الفترة الأخيرة وجود سرقة لتراث الإذاعة وإعادة بثها علي مواقع وصفحات مجهولة، من بينها صفحة بعنوان راديو زمان تحديدا، وبتفعيل دور الإدارة المركزية للمتابعة في الإذاعة، تبين عدم وجود أي سرقات في التراث، وأن الأمر لا يعدو كونه تسجيلا لمواد إذاعية يتم بثها حاليا علي الشبكات الإذاعية المختلفة.

 

وبالعرض علي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني قرر عدم التفريط في الحقوق الفكرية وملكية الإذاعة لاي مواد حتي لو لم تكن تراثية ووجه الشئون القانونية المركزية بسرعة التعامل وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالواقعة ما اسفر عن ضبط مالك الموقع ومصادرة الأجهزة التي يقوم باستخدامها في التسجيل وعرضه علي النيابة التي قررت الإفراج عنه بكفالة مالية كبيرة مع استمرار القضية في التداول مع قيام الهيئة الوطنية للاعلام بمتابعة القضية والادعاء بالحق المدني عن أضرار استغلال البرامج الإذاعية الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاذاعة المصرية أخبار الإذاعة ماسبيرو

مواد متعلقة

الإذاعة تحتفل بذكرى الشيخ علي محمود.. هذه حكاية زواجه من كريمة العدلية.. ومتى ترمم مدينة الإنتاج الإعلامي تسجيلاته؟

جولة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام داخل إستوديوهات ومكتبات الإذاعة المصرية
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

أول تعليق من عائلة بشار الأسد عن ليلة الهروب وفخ الخديعة

روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس

صبحي خليل يستغيث على الهواء من أمام منزله بالعجوزة: قطعوا المياه والكهرباء (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

200 ألف جنيه غرامة وحرمان الجماهير وإيقاف دونجا، عقوبات الزمالك بمباراة سيراميكا

كل ما تريد معرفته عن خدمة التحويلات اللحظية للأموال من الخارج

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي

منوعات

المزيد

شارع شبرا، أجواء الكريسماس تُضفي البهجة وسط زحام القاهرة (فيديو وصور)

تبدأ من 100 جنيه، أسعار شجر الكريسماس بشبرا مصر (فيديو)

إيلون ماسك يطلب مساعدة سفير واشنطن لدى الدنمارك في الحصول على جرينلاند

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 23/12/2024

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن

تفسير رؤية المسيح الدجال في المنام وعلاقتها بالموت المفاجئ وضيق الحال

الشيخ رمضان عبد المعز يكشف عن أمر يغفر ذنوب العبد كل يوم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية