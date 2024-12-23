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ثقافة وفنون

طرح البرومو التشويقي لمسلسل "سراب" لخالد النبوي

مسلسل سراب؛ فيتو
مسلسل سراب؛ فيتو

تستعد منصة "tod" لعرض مسلسل "سراب"، أحدث أعمالها الأصلية خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل، حيث أطلقت الصفحات الرسمية للمنصة البرومو والبوستر التشويقي للعمل.

مسلسل "سراب" مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، وهو مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity.

أحداث المسلسل 

تنطلق الأحداث من واقعة اختفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات بشكل مفاجئ، مما يدخل والداه في حالة من الصدمة واليأس.


يعود الطفل سالمًا، لكن الغموض يبقى حول ما حدث. التحقيق يكشف علاقات معقدة وأسرارًا دفينة، مما يجعل الجميع يواجهون صراعات أخلاقية ومفاجآت غير متوقعة.

يقوم ببطولة مسلسل "سراب" النجم الكبير خالد النبوي، ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن بينهم يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وتولت شركة "S Productions"  تنفيذ إنتاج العمل.

 

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البوستر الرسمي لمسلسل "سراب" بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي
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