قائد الحرس الثوري: لا قوة في العالم يمكنها التغلب علينا

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الحرس الثوري يمتلك قوة لا يمكن لأي جهة في العالم التغلب عليها، مشيرًا إلى أن هذه القوة تستمد جذورها من "القدرة الإلهية" وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات سلامي، الإثنين، خلال كلمة نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأوضح سلامي أن قوات الحرس الثوري تدافع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل حزم وثبات، مشددًا على أن أفرادها يعملون بقلوب مفعمة بالأمل وثقة راسخة، مما يجعلهم مصدر قوة ودعم للشعب الإيراني.

وأضاف: "رأيت تضحيات قواتنا بأم عيني، سواء في ميادين المعركة أو خلال تقديمهم المساعدة للناس في أوقات الأزمات".

وفي حديثه عن قدرات الحرس الثوري، قال سلامي: "إن قواتنا تمتلك كفاءة عالية تجعلها غير قابلة للهزيمة، سواء على البر أو البحر أو الجو. هذه القوة ليست مادية فقط، بل هي مستمدة من إيماننا بالقدرة الإلهية وأحكام القرآن التي تترسخ في قلوب أفراد الحرس وتجري على ألسنتهم".

وأشار القائد العام للحرس الثوري إلى أن الإيمان والأفكار الإلهية هما الأساس الذي يجعل الحرس الثوري مؤسسة فريدة في الدفاع عن مبادئ الجمهورية الإسلامية، وركيزة أساسية لقوة الشعب الإيراني.

وتأتي تصريحات سلامي في وقت يشهد الحرس الثوري دورًا متزايدًا في الشؤون العسكرية والسياسية داخل إيران، وسط استمرار التوترات الإقليمية والدولية التي تواجهها البلاد.

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