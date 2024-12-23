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خارج الحدود

الخارجية القطرية تؤكد على وحدة سوريا وتدعم تشغيل مطار دمشق

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية تؤكد على وحدة سوريا

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، محمد الخليفي، أهمية ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية شاملة تضم جميع الأطياف السورية. 

وأشار الوزير الخليفي، خلال لقاء مع الإدارة السورية الجديدة، إلى مناقشة احتياجات مطار دمشق وآليات تقديم الدعم اللازم لإعادة تشغيله بشكل كامل. 

كما أعرب الخليفي عن إشادة دولة قطر بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا، مؤكدًا حرص بلاده على دعم جهود تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.

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