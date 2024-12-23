حزب مستقبل وطن ينظم زيارة خاصة لدعم مستشفى الناس (فيديو)

نظم حزب مستقبل وطن، زيارة إلى مستشفى الناس لتقديم الدعم النقدى والعيني للمستشفى، بما يسهم فى تحسين الخدمات التى يقدمها المستسفى للمرضى المترددين عليه.

وتأتى تلك الزيارة فى إطار تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين خصوصا الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

كما نظم الحزب قوافل طبية شاملة على مستوى محافظات الجمهورية كافة، تم خلالها تقديم الخدمات الطبية المختلفة، سواء الكشف المجاني أو توفير العلاج اللازم دون مقابل.

وشارك فى زيارة حزب مستقبل لمستشفى الناس، النائب احمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والذى أكد أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تقديم الدعم المادى والعيني للمستشفى، موضحا أن هذه الزيارة ما هى إلا بداية وسوف تعقبها زيارات أخرى مماثلة، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن ينظم قوافل طبية يومية فى مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى المراكز الطبية الخاصة به والمتواجدة فى العديد من المحافظات، والتى تقدم كافة الخدمات لمحدودى الدخل بأسعار رمزية للغاية.

من جانبه قال النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن خلال تواجده فى مستشفى الناس، إن الدعم المادى والعينى الذى تقدم به حزب مستقبل وطن إلى مستشفى الناس، يأتى فى إطار حرص الحزب على دعم المستشفى كى يتمكن من تقديم رسالته فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا.

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