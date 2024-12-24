طارق يحيى: كهربا وعاشور ناكرين للجميل وأرفض عودتهما للزمالك.. وعودة بن شرقى "مش هتعدل المايلة".. وكفاية كده على الجزيري ( حوار )

>> هروب جوميز وصمة عار.. والعيب مش عليه

>> أيمن الشريعى “ورطنا” فى هذه الصفقة.. وأتمنى التعاقد مع أليو ديانج

>> انضمام ياو أنور مهاجم البنك الأهلى للزمالك سيحدث طفرة فى الخط الهجومي

>> الزمالك يحتاج تدعيم عدة مراكز أبرزها المهاجم ولاعب الوسط والجناح الأيسر

>> كيف يأتي زياد كمال إعارة للزمالك بـ 30 مليون جنيه ؟.. أنا انضميت للزمالك بشوية كور

>> شيكابالا أسطورة زملكاوية كبيرة.. وزكى عبد الفتاح قال عكس كده عنه لإنه أهلاوى

>> الدورى المصرى قد يكون قريبًا من الزمالك وسينافس على اللقب مع الأهلى وبيراميدز

يرى طارق يحيى نجم مصر ونادى الزمالك أن الزمالك فى حاجة للتخلص من مهاجمه سيف الدين الجزيرى من أجل تدعيم هجومه، وأنه لن يتأثر برحيل مدربه البرتغالى جوزيه جوميز إلى الفتح السعودي، واصفا البرتغالى “مكنش حد يعرفه”.

طارق فتح قلبه لـ “فيتو” وتحدث فى كل الاتجاهات فى الحوار التالى.. وإلى نص الحوار:

*فى البداية كيف ترى طريقة رحيل جوميز عن الزمالك؟

جوميز مدرب لا يجيد التعامل مع الأندية الكبري، وطريقة هروبه من الزمالك سيئة للغاية،خاصة وأنه لا أحد كان يعرفه قبل قدومه للزمالك، والنادى صاحب فضل عليه ولكن “ العيب مش عليه”.

*ماذا تقصد بـ” العيب مش عليه”؟

“ مش حابب أوضح أكتر من كده”، الجميع يعلم ماذا أقصد!

*معنى كلامك أن جوميز مدرب غير جيد؟

جوميز جيد، وحقق نجاحات مع الزمالك، ولكن طريقة رحيله فى ذلك التوقيت “عيب” لأن الزمالك صاحب فضل عليه وكما ذكرت “مكنش حد يعرفه قبل ما يجى الزمالك” وبالتالى كان يجب عليه استكمال تعاقده مع النادي.

*هل الزمالك يحتاج صفقات جديدة؟

طبعًا الزمالك يحتاج تدعيم عدة مراكز أبرزها المهاجم ولاعب الوسط والجناح الأيسر.

*من الأنسب للانضمام للزمالك؟

ياو أنور مهاجم البنك الأهلى مهاجم مميز جدًا، ولو انضم للزمالك سيحدث طفرة فى الخط الهجومي، وأتمنى التعاقد مع أليو ديانج لاعب الأهلى السابق.

*هل ترى أشرف بن شرقى مناسبا للزمالك؟

لن يكون مناسبا للزمالك، هو فترة وانتهت ولا أفضل عودته مرة أخري.

*تقييمك لأداء سيف الجزيرى مع الزمالك؟

سيف الجزيرى مهاجم مميز، ولكن “كفاية كده عليه “ إحنا محتاجين نغير عتبة، وهو نفس الكلام محتاج يغير عتبة”.

*هل تؤيد قطع إعارة زياد كمال من الزمالك؟

بكل تأكيد أتمنى قطع إعارته ويعود لإنبي، لأن أيمن الشريعى عرف يعمل عقد “ورط” به الزمالك، وبالمناسبة زياد كمال لاعب “كويس” ولكن غير مناسب للزمالك، وهل يعقل أن يأتى لاعب إعارة للزمالك بمقابل 30 مليون جنيه، “ انا لما انضميت للزمالك جيت بشوية كور”

*هل تؤيد عودة إمام عاشور وكهربا لنادى الزمالك من جديد؟

لا طبعًا.. عودتهما مرفوضة، إمام عاشور وكهربا ناكرين للجميل والزمالك صاحب فضل عليهما، وإمام عاشور “عمره ما هيكون أسطورة فى الأهلي” وسيرحل قريبًا عنه.

*كيف ترى تصريح زكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق بأن شيكابالا ليس أسطورة؟

ضاحكًا.. واضح أن الغربة أثرت على زكى عبد الفتاح لما شيكابالا “مش أسطورة أمال مين اللى اسطورة”، شيكابالا أسطورة كبيرة لنادى الزمالك وزكى عبد الفتاح أهلاوى “عشان كده صرح بهذا التصريح عن شيكابالا”

*كيف ترى أداء المنتخب مع حسام حسن؟

أداء منتخب مصر تطور بشكل كبير، وهذا منتخب البلد ويجب أن نسانده، وأرى الأداء تطور بشكل كبير ويسير بشكل جيد، وهناك روح جيدة، والذى ينقص هذا المنتخب فقط هو المساندة الإعلامية والجماهيرية، بغض النظر عن الشخص الذى يتولى قيادة المنتخب.

الكل هاجم كوبر قبل بضع سنوات، رغم أنه وصل إلى كأس العالم ونجح فى الوصول إلى نهائى إفريقيا والآن نبكى على أيام كوبر، رغم أننا من تسببنا فى رحيله، وهو ما حدث كذلك مع كيروش الذى أخرج للمنتخب عددًا من اللاعبين المميزين مثل عمر كمال عبد الواحد وعمر مرموش، فهل سنفعل هذا مع حسام حسن مرة أخرى!

*هل هناك لاعبون تعرضوا للظلم بعدم انضمامهم للمنتخب؟

هى وجهة نظر للجهاز الفني، ويتم حسابهم فى نهاية المرحلة على النتائج، إذ وصلت كأس العالم، ووصلنا كأس الأمم الإفريقية، وحصدنا اللقب فكل الأمور جيدة، لكن إذا فشل فى هذه الأهداف سيخضع للحساب.

*ما البطولات الأقرب ليحسمها الزمالك فى الموسم الجديد؟

كأس مصر والكونفدرالية، الدورى المصرى قد يكون قريبًا من الزمالك، وفى كل الأحوال سينافس الزمالك على اللقب مع الأهلى وبيراميدز فى الموسم الجديد.

*أخيرًا رسالتك لجمهور الزمالك؟

بحبكم جدًا، وعلاقتى بيكم كجماهير أزلية أبدية، وعمرى ما أنسى فضلكم بعد ربنا، ودعاء الوالدين، عليا شخصيًا وعلى كل نجوم نادى الزمالك، وأنتم دايمًا السند وضهر نادى الزمالك فى كل أزماته، خليكم ورا ناديكم.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو

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