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أخبار مصر

مايا مرسي تتوجه إلى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الـ"43" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مساء اليوم إلى مملكة البحرين، وذلك للمشاركة في فعاليات اجتماع الدورة الـ"44” لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والحدث رفيع المستوى حول " الأسر المنتجة وريادة الأعمال". 

ومن المقرر أن توجه وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة في الحدث رفيع المستوى حول " الأسر المنتجة وريادة الأعمال"باعتبارها رئيس الدورة الـ"43" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، تستعرض فيها تجربة مصر في مجال الأسر المنتجة.  

 كما ستسلم رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى مملكة البحرين رئيس الدورة الـ"44" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وستعقد الدكتورة مايا مرسي عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في اعمال الاجتماعات والحدث رفيع المستوى لبحث سبل التنسيق والتعاون في عدد من مجالات التعاون المشترك.

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