رئيس العربية للتصنيع يبحث مع وزير الرياضة تعزيز التعاون

استقبل اللواء مهندس " مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، دكتور" أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، لبحث سبل تعزيز التعاون، وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" مدير عام الهيئة، والسيد" أمين مسعود" عضو مجلس النواب.

وتناولت المباحثات، كيفية تحقيق الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات وزارة الشباب والرياضة، بأسعار تنافسية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي لمشروعات الوزارة.

مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع

كما تم بحث آخر مستجدات المشروعات المشتركة القائمة بين الجانبين، ومنها تنفيذ ٢١١٨ مشروعا لصالح وزارة الشباب والرياضة ، وتتضمن هذه المشروعات ١٢٠٧ ملاعب مختلفة للألعاب الرياضية ورفع كفاءة عدد ٧٨ مدينة شبابية ومراكز للشباب و٨ مجمعات حمام سباحة وغيرها،وجاري الإنتهاء من رفع كفاءة وتطوير مركز شباب الشرابية وفقا للمخطط الزمني وبحث سبل تذليل أي معوقات لتلبية كافة متطلبات المنشآت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة.

يذكر أن مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع،المنفذة لهذه المشروعات تتضمن مصنع قادر للصناعات المتطورة، ومصنع صقر للصناعات المتطورة ومصنع الطائرات ومصنع الإلكترونيات، والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD والشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية.

تعزيز التطوير والتحديث لكافة المنشأت الرياضية

وفي هذا الصدد, أعرب اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذا التعاون في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية.

وأشاد بمجهودات وزير الشباب والرياضة في تعزيز التطوير والتحديث لكافة المنشآت الرياضية وأيضًا إدخال نظم التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي في مراحل التحديث.

وقال إن تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة، يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير المنشآت الرياضية, مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التكنولوجية للمشاركة في تحديث المنشآت الرياضية والشبابية.

دراسة كافة الفرص الاستثمارية

وأضاف أنه تم الإتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع، والمشاركة في المبادرات الرئاسية والبرامج المقدمة للشباب في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية، مشيدًا بتميزها بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة.

وأضاف وزير الرياضة أن الهيئة العربية للتصنيع تعتبر ركيزة أساسية في جهود التنمية الصناعية في المنطقة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي، حيث تسهم في تحقيق الاستقلال التكنولوجي وتعزيز القدرات الإنتاجية، فهي نموذجًا يحتذى به في مجال الابتكار والتطوير، والمساهمة في تصميم وتصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، مما يعزز من مكانتنا الاقتصادية.

وزارة الشباب والرياضة

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التوسيع في شراكاتها مع الهيئة العربية للتصنيع، مما يسهم هذا التعاون بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرياضة.



وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أشاد الدكتور "أشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة،بريادة الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات تصنيع الأجهزة والمستلزمات الرياضية، ووسائل التنقل الكهربائية، حيث تفقد منتجات مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتتضمن وسائل النقل الخفيف، ( الدراجات الهوائية – الدراجات الكهربائية – الأسكوترات الكهربائية )، التي يتم تصنيعها بالكامل بواسطة المصنع بنسبة مكون محلى تتجاوز 75 ٪ مع استمرار العمل على زيادة تلك النسبة، وبضمان الهيئة العربية للتصنيع وبأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة في السداد، علما بأنه يتم تجميع وتصنيع الدراجات الهوائية بفئات ومقاسات متنوعة، ومنها ما يتم تجهيزها للعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى تعميق المكون المحلي في صناعة الأسكوترات الكهربائية بجميع الأجزاء والوصول لمراحل تصنيع بطاريات ذات الوسائل بسعتها المختلفة وبجودة تتفوق على مثيلاتها المستوردة.

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