الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

 كشف البنك المركزي المصري كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر، خاصة بعد إطلاق الخدمة رسميًا.

 يتضمن الفيديو الذي نشره البنك المركزي شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، وذلك بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 


 كما يحتوي الفيديو على قائمة باسماء الوكلاء/ المراسلين الدوليين المتاحة لديهم الخدمة مع العلم أنه جار العمل على إضافة آخرين.

وكان المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أكد أننا نستهدف الوصول لمعدل معاملات عبر إنستاباي بقيمة 2.7 تريليون جنيه خلال العام الحالي.

 

تحويلات المصريين بالخارج عبر إنستا باي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": عند استخدام إنستا باي في تحويلات المصريين بالخارج بالدولار والعملات الصعبة، فإن تلك الأموال ستدخل الحساب بالجنيه المصري.

ترخيص البنوك بشأن إنستا باي

ولفت إلي أن منظومة إنستا باي بشأن تحويلات الخارج بالدولار والعملة الصعبة انطلقت بشكل تجريبي، وهناك توجيه للبنوك التي حصلت على ترخيص بشأن تلك الخدمة، ستقوم بعمل حملات توعية للمواطنين لتوضيح كيفية الإستفادة بتلك الخدمة.

معاملات إنستا باي 

وأشار إلي أن هناك 11.5 مليون مصري يستخدمون تطبيق "انستا باي" ويوجد 400 مليون معاملة بقيمة 800 مليار جنيه العام الماضي عبر التطبيق.

وأكد: تنفيذ معاملات بقيمة 1.2 تريليون جنيه عبر تطبيق إنستا باي حتى الاَن خلال العام الجاري.
 وتصدر تطبيق "انستاباي" محركات البحث، وذلك عقب إعلان وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أنه سيتم إتاحة التحويلات من الخليج لمصر عبر إنستاباي خلال شهرين.

ويحرص البنك المركزي المصري على إجراء مناقشات تفاعلية حول مستقبل التحول الرقمي وأبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، حيث صمم البنك المركزي جناحه في المعرض هذا العام بشكل مختلف ليحتوي على منصة لـ "FinTech Fireside Chat" لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، كما تم تخصيص مساحة مميزة بجناح البنك المركزي لتطبيق "انستاباي" بهدف توعية العملاء بأبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى البنك المركزى المصرى كيفية تحويل الأموال لحظي ا تحويلات المصريين بالخارج عبر إنستا باي كيفية تحويل الأموال لحظي ا من جميع أنحاء العالم إلى مصر

مواد متعلقة

5 خدمات من محفظة البنك التجاري الدولي

التفاصيل الكاملة لتمويل الأنشطة الصناعية في البنك الزراعي.. أهم خدمات محفظة بنك مصر وحقيقة استخدام apple wallet في السحب من ماكينات الـ ATM

محافظ المركزي ورئيس البورصة وقيادات المصرف المتحد يشهدون بدء فعاليات جلسة التداول و"قرع الجرس"

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار

10 مزايا لبطاقات حساب المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي

شهدت قفزات متتالية، البنك المركزي: 84.4% ارتفاعًا في تحويلات المصريين بالخارج

20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024

150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لبنك CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة

سعر الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى

خبير جيولوجيا يكشف تطورا جديدا في إثيوبيا اليوم يهدد بانفجار سد النهضة

الدولار يتخطى حاجز الـ 51 جنيهًا بالبنوك لأول مرة

منوعات

المزيد

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

18 هدفا وأسيست.. أرقام محمد صلاح في آخر 9 مباريات بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية