بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

كشف البنك المركزي المصري كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر، خاصة بعد إطلاق الخدمة رسميًا.

يتضمن الفيديو الذي نشره البنك المركزي شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، وذلك بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



كما يحتوي الفيديو على قائمة باسماء الوكلاء/ المراسلين الدوليين المتاحة لديهم الخدمة مع العلم أنه جار العمل على إضافة آخرين.

وكان المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أكد أننا نستهدف الوصول لمعدل معاملات عبر إنستاباي بقيمة 2.7 تريليون جنيه خلال العام الحالي.

تحويلات المصريين بالخارج عبر إنستا باي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": عند استخدام إنستا باي في تحويلات المصريين بالخارج بالدولار والعملات الصعبة، فإن تلك الأموال ستدخل الحساب بالجنيه المصري.

ترخيص البنوك بشأن إنستا باي

ولفت إلي أن منظومة إنستا باي بشأن تحويلات الخارج بالدولار والعملة الصعبة انطلقت بشكل تجريبي، وهناك توجيه للبنوك التي حصلت على ترخيص بشأن تلك الخدمة، ستقوم بعمل حملات توعية للمواطنين لتوضيح كيفية الإستفادة بتلك الخدمة.

معاملات إنستا باي

وأشار إلي أن هناك 11.5 مليون مصري يستخدمون تطبيق "انستا باي" ويوجد 400 مليون معاملة بقيمة 800 مليار جنيه العام الماضي عبر التطبيق.

وأكد: تنفيذ معاملات بقيمة 1.2 تريليون جنيه عبر تطبيق إنستا باي حتى الاَن خلال العام الجاري.

وتصدر تطبيق "انستاباي" محركات البحث، وذلك عقب إعلان وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أنه سيتم إتاحة التحويلات من الخليج لمصر عبر إنستاباي خلال شهرين.

ويحرص البنك المركزي المصري على إجراء مناقشات تفاعلية حول مستقبل التحول الرقمي وأبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، حيث صمم البنك المركزي جناحه في المعرض هذا العام بشكل مختلف ليحتوي على منصة لـ "FinTech Fireside Chat" لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، كما تم تخصيص مساحة مميزة بجناح البنك المركزي لتطبيق "انستاباي" بهدف توعية العملاء بأبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق.



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