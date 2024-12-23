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وفاة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثالث بالمنيا

اسعاف، ڤيتو
اسعاف، ڤيتو

توفت سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث في منزلها بإحدي قري مركز مطاي شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثمان الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثالث بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط ربة منزل من الطابق الثالث في احدي قري مطاي شمال محافظة المنيا.

قري مركز مطاي

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "س. ف"  35 سنة، مقيمة بإحدى قري مركز مطاي شمال المنيا، سقطت من الطابق الثالث بمنزلها، نتيجة اختلال توازنها.

 

مستشفى الراعي الصالح بمركز سمالوط 


تم  نقل الجثمان إلى مستشفى الراعي الصالح، بمركز سمالوط في المنيا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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