معلومات الوزراء يرصد قيمة التدفقات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “1193.3 % معدل نمو قيمة التدفقات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر خلال الفترة (يناير - سبمتبر) 2024”.

قيمة التدفقات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر

حرصًا على أن تصبح مصر شريكًا استراتيجيًّا للمستثمرين ومركزًا إقليميًّا رائدًا في جذب الاستثمارات في إأفريقيا والشرق الأوسط، تضع الدولة ملف الاستثمار في صدارة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة والقادمة.

وفي هذا الصدد أطلقت استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تم اعتمادها في مايو 2023، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي، والترويج لمصر كوجهة استثمارية واعدة من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار ترتكز على الابتكار، وتحقق أفضل عائد على الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

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