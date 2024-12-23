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اقتصاد

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أصـدر الجـهاز المركزي للتعبـئة العامة والإحـصاء الـيوم الإثنين الـنـشرة الـسنوية لإحـصاءات المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النباتي عام 2022 / 2023 ومن أهم المؤشرات:
  
- بـلغ إجمالى المساحة المحصـولية 16.8مليـون فدان عام 2022 / 2023 مقـــابـــل 16.6 مليــــون فــــدان عــــام 2021 / 2022   بزيــادة بلغت نسبـتها 1.1٪.


- بلـــغ إجمـالى المسـاحــة المنــزرعة 9.8 مليــون فــدان عام 2022 / 2023 مقـابل 9.7 مليـــون فـدان عام 2021 / 2022 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.5 ٪.

 

بلغــت مســـاحة محصـــول القمــح 3.2 مليــون فـــدان عام 2022 /2023 مقابل 3.4 مليون فدان عـام 2021 / 2022 بانخفاض بلـــغت نسبـتـــه 6.9٪ وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 9.1 مليــون طـن عـام 2022 / 2023 مقابـــل 9.6 مليـــون طـن عــام 2021 / 2022 بانخفاض بلغت نسبـته 5.8٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المنزرعة.


- بلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.6 مليـــون فـــدان     عام 2022 / 2023 مقـابل 1.1 مليـون فدان عـــام 2021 / 2022 بزيــادة بلغــت نسبـتهــا 40.9٪ وبلغــت كميـــة الإنتـاج 6.2 مليون طـن عـام 2022 / 2023 مقـابــل 4.3 مليــون طـن عـام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبـتها 44.8٪.  


- بلغـت مسـاحة محصـــــول الطمـــاطــم 394.8 ألف فــــدان   عـام 2022 / 2023 مقــابـــل 375.3 ألـف فــدان عــام 2021/ 2022 بزيــادة بلغـــت نسبـتـــها 5.2٪ وبلغـــت كمـيــة الإنتــــاج 7.1 مليــون طــن عــام 2022/ 2023 مقابـل 6.4 طــــن عام 2021/2022 بزيادة بلغــت نسبـتــه 11.7٪. 


بلغـــت مسـاحــــة محصــول البطـاطــس 649.0 ألــف فـــدان عــام 2022/2023 مقـابــل 584.8 ألــف فــدان عــام 2021 / 2022 بزيــادة بلغـــت نسبـتـهــا 11.0 ٪ وبلغـــت كميـــة الإنتــاج 8.6 مليــون طن عــام 2022 / 2023 مقـــابــل 7.2 مليــون طــن   عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت بنسبتها 18.9٪.


بلغــت المســاحة الكلية لمحصـول البرتقــال 350.3 ألف فدان عـام 2022/2023 مقابــل 344.9 الـف فـدان عـام 2021/ 2022 بزيادة بلغــت نسبـتها 1.6٪ وبلغـت كميــة الإنتــاج 3.5 مليـــون طـن عام 2022/ 2023 مقابـل 3.2 مليـــون طـن عـــام 2021/ 2022 بزيادة  بلغت نسبـتها 9.9٪.


بلغـت المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز 77.3 ألـف فــدان  عـام 2022/2023 مقابـل 77.8 ألــف فـــــدان عــــام 2021/ 2022 بإنخفاض بلغت نسبـته 0.7٪ وبلغت كميـة الإنتـــاج 1.4 مليـون طـن عام 2022 / 2023 مقــابــل 1.2 مليــون طــن عام 2021  /  2022  بزيادة بلغت نسبـتها 12.0٪.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء الطماطم الأرز الموز

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