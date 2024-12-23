رئيس مركز قوص بقنا يشهد فعاليات القرعة العلنية لاختيار عمال المواقف

شهد المهندس ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، اليوم الإثنين، مراسم القرعة العلنية لاختيار الفائزين من المتقدمين في الاعلان رقم (1) لسنة 2024، الخاص باختيار 4 عمال مواقف بدائرة الوحدة، حضر مراسم القرعة فراج الوحش وهبة الفولي نائبي رئيس المركز ومحمد حساني عثمان مدير إدارة الموارد البشرية وإسماعيل عبد الرحمن مسئول المواقف بالوحدة، فضلًا عن حضور عددًا من المتقدمين.

تحقيق مبدأ الشفافية بقنا

أكد رئيس المركز التزام الوحدة بتحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين للإعلان، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات، موضحا أنه تم نشر جميع التفاصيل المتعلقة بالإعلان علي صفحة الوحدة المحلية كما تم وضعه ملصق بلوحة الإعلانات الداخلية بالوحدة.

توضيح المهام الموكل لهم كسائقين

وأوضح رئيس المركز أنه تقدم للإعلان 16 متقدما، وكان عدد من انطبقت عليهم الشروط ويحق لهم دخول القرعة (9) فاز منهم (4)، هم (رجب جمعة أحمد – عمر عصمت علي – عبد العال إبراهيم عبد العال – عمر حجاج عباس)، كما تم اختيار الفائزين بقائمة الاحتياطي وكان ترتيبهم كالاتي (محمد سيد محمد أحمد – محمود عبد الرحيم سيد – عصام عبد العال سيد – أحمد بدري حسن – حسين محمد أحمد).

وقدم رئيس المركز المهندس ياسر حمادي التهنئة للفائزين، موجهًا مدير إدارة الموارد البشرية بسرعة نهو الإجراءات الخاصة بتسليم عقود العمل، كما وجه مسؤولين المواقف بضرورة توضيح المهام الموكل لهم وكذا شرح اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

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