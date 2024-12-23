اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بأطفيح: شخص أوهمنا بوجود كنز أسفل العقار

أدلى المتهمون بالتنقيب عن الآثار في أطفيح، عقب القبض عليهم، باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام رجال المباحث، موضحين أنهم اتفقوا على البحث عن كنز أثري، أسفل عقار خاص بأحدهم في قرية بأطفيح، واشتركوا في تجهيز وشراء المعدات والأدوات الخاصة بالتنقيب، وبدأوا في أعمال الحفر، حتى أحدثوا حفرة عميقة وسط العقار.

أضاف المتهمون أمام رجال المباحث عقب ضبطهم، أن أحد الأشخاص أوهمهم بوجود كنز أثري أسفل العقار، إلا أنهم لم يعثروا على أي قطع أثرية، حيث تم ضبطهم خلال مواصلتهم أعمال التنقيب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة؛ لتباشر النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل عقار بأطفيح، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم مداهمة العقار وضبط 7 متهمين، وبحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

وعثر رجال المباحث على حفرة أحدثها المتهمون، وسط العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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