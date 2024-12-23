الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال

 تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، “سوق اليوم الواحد” بمنطقة أبو هلال - السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، وذلك بعد زيادة عدد العارضين استجابة للإقبال الكثيف من المواطنين. 

 سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال ضمن مبادرة “بداية”

 تأتي هذه الزيارة في إطار جهود المحافظة لتلبية احتياجات أهالي المنيا من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
 

يضم 86 محلًا تجاريًا


 واستعرض محافظ المنيا أقسام السوق والمعروضات من السلع الغذائية الأساسية، اللحوم، الدواجن، الأسماك، المنظفات، الملابس، والمفروشات، مؤكدًا أن السوق يُعد نقلة نوعية تسهم في دعم صغار التجار وتنظيم التجارة المحلية، ويضم 86 محلًا تجاريًا و12 مكتبًا إداريًا. 

كما تفقد السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية، مشددًا على أهمية التنسيق مع التجار لضمان التزامهم بالأسعار المخفضة، التي تصل نسبة التخفيض بها إلى 30%.


سوق اليوم الواحد” بمنطقة أبو هلال 

 وأكد محافظ المنيا للمواطنين استمرار السوق يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مُبديًا حرصه على متابعة جودة السلع المتوافرة ومدى توافقها مع احتياجات الأهالي. 

كما استمع إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، موجهًا بتقديم المساعدات اللازمة لهم، في إطار حرص المحافظة على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.


وفي لفتة إنسانية، وزع المحافظ  عدد من السلع الغذائية بالمجان على أهالي المنطقة، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.
 

الغرفة التجارية في المنيا 

 يُذكر أن كدواني كان قد افتتح “سوق اليوم الواحد” الأسبوع الماضي بمنطقة أبو هلال بالتعاون مع وزارتي التموين والزراعة والغرفة التجارية، بهدف توفير السلع الغذائية والخضروات واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، وسط أجواء من الفرحة بين الأهالي.

رافق المحافظ في جولته المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وعامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بحادثين في المنيا

تعرف على موعد بدء توريد محصول القصب لشركة السكر في المنيا

حملات مكثفة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز المنيا

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالمنيا

محافظ المنيا يوجه بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وحلها

ننشر أسماء 10 مصابين في انقلاب سيارة بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

أهالي المنيا يعثرون على جثة سيدة مجهولة الهوية في ترعة الإبراهيمية
ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة وطرق إخطار الطلاب بها

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

منوعات

المزيد

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أشهر صيغ الاستعاذة من الشيطان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية