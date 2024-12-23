محافظ المنيا يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، “سوق اليوم الواحد” بمنطقة أبو هلال - السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، وذلك بعد زيادة عدد العارضين استجابة للإقبال الكثيف من المواطنين.

سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال ضمن مبادرة “بداية”

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود المحافظة لتلبية احتياجات أهالي المنيا من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستقرار في الأسواق.



يضم 86 محلًا تجاريًا



واستعرض محافظ المنيا أقسام السوق والمعروضات من السلع الغذائية الأساسية، اللحوم، الدواجن، الأسماك، المنظفات، الملابس، والمفروشات، مؤكدًا أن السوق يُعد نقلة نوعية تسهم في دعم صغار التجار وتنظيم التجارة المحلية، ويضم 86 محلًا تجاريًا و12 مكتبًا إداريًا.

كما تفقد السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية، مشددًا على أهمية التنسيق مع التجار لضمان التزامهم بالأسعار المخفضة، التي تصل نسبة التخفيض بها إلى 30%.



سوق اليوم الواحد” بمنطقة أبو هلال

وأكد محافظ المنيا للمواطنين استمرار السوق يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مُبديًا حرصه على متابعة جودة السلع المتوافرة ومدى توافقها مع احتياجات الأهالي.

كما استمع إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، موجهًا بتقديم المساعدات اللازمة لهم، في إطار حرص المحافظة على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.



وفي لفتة إنسانية، وزع المحافظ عدد من السلع الغذائية بالمجان على أهالي المنطقة، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.



الغرفة التجارية في المنيا

يُذكر أن كدواني كان قد افتتح “سوق اليوم الواحد” الأسبوع الماضي بمنطقة أبو هلال بالتعاون مع وزارتي التموين والزراعة والغرفة التجارية، بهدف توفير السلع الغذائية والخضروات واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، وسط أجواء من الفرحة بين الأهالي.



رافق المحافظ في جولته المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وعامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

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