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أخبار مصر

تعديل جديد على تشغيل قطارات السكك الحديدية غدا

قطار
قطار

 أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إجراء بعض التعديلات فى ترکیب بعض القطارات على خط القاهرة - أسوان والعكس من قطارات روسى عادية إلى قطارات روسى مكيف وشملت قطارين رقمي ١٦٠ / ١٥٩ القاهرة - أسوان والعكس، وذلك غدا الثلاثاء.  

 وتضمن تعديل تركيب القطارين الآتى: “اعتبارا من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٦٠ على خط القاهرة / الاقصر وقطار رقم  ١٥٩ على خط الاقصر / القاهرة من عربات روسى تهوية ديناميكية إلى عربات روسى مكيفة درجة ثالثة”.  

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