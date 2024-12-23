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ثقافة وفنون

كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء بـ Santa Baby

كيم كارداشيان، فيتو
كيم كارداشيان، فيتو

 كيم كارداشيان، فاجأت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، الجميع بدخولها عالم الغناء.

وسجلت كيم كارداشيان نسختها الخاصة، من الأغنية الأمريكية الكلاسيكية الشهيرة، Santa Baby، في أحد الاستديوهات الخاصة، ونشرت كيم جزء صغير لها وهي تغني الأغنية.

@k1ms.ks Pink Friday 2 is gonna have some competition when kim drops this banger for Christmas #fyp #kimkardashian #kimkardashianedit #viral #nickiminaj #pinkfriday2 #funny #k1msks #christmas ♬ original sound - i’m Getting a Bentley!!!

 

رغم فشل "قصة رعب أمريكية".. مشروع سينمائي جديد لـ كيم كارداشيان

في سياق متصل، وعلى الرغم من فشل مسلسل كيم كارداشيان الأخير American Horror Story، إلا أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، مازالت تصر على متابعة خطاها في عالم التمثيل.

وذكرت كيم كاردشيان، في تصريحات صحفية حديثة، أنها اشترت حقوق أحد السيناريوهات المهمة، وتعمل على تحويلها لفيلم سينمائي، مشيرة إلى أنها ستتولي مهمة الإنتاج، كما ستقوم بدور البطولة في الفيلم.

 

مسلسل كيم كارداشيان 

وشاركت كيم كارداشيان مؤخرا، في بطولة مسلسل American Horror Story، مع إيما روبرتس، وهو الموسم الثاني عشر من مسلسل الرعب المأخوذ من رواية "ديليكت كونديشن" (حالة حساسة).

وتستند الرواية إلي قصة مثيرة حول امرأة، مقتنعة بأن هناك شخصية شريرة، تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن حملها لن يرى النور أبدا.

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