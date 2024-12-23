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رياضة

مسار يسعى لملاحقة الأهلي بالفوز على بيراميدز بدوري الكرة النسائية

فريق مسار،فيتو
فريق مسار،فيتو

يشهد ملعب نادي بيراميدز مواجهة نارية في الثانية والنصف عصر اليوم الاثنين، تجمع بين فريقي الكرة النسائية بناديي مسار وبيراميدز، في إطار مباريات دوري الكرة النسائية   ضمن مباريات الأسبوع السابع المؤجلة من المسابقة.



ويدخل فريق مسار اللقاء في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة كاملة من 9 مباريات فقط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن.

 وقد أظهر الفريق أداءً هجوميًا قويًا، حيث سجل 53 هدفًا، في المقابل استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا، مما يعكس قوة دفاعه.


فيما يسعى  فريق بيراميدز لتحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 12 نقطة من 9 مباريات. وقد حقق الفريق 4 انتصارات مقابل 5 هزائم، وسجل لاعباته 18 هدفًا واستقبلت شباكهن 19 هدفًا.

 
يُذكر أن نادي الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 12 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وخسر مباراة واحدة فقط أمام فريق مسار بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

 

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