تقلبات جوية أول أسبوع شتاء.. ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار بشواطئ مطروح والإسكندرية والبحيرة.. أمطار متوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.. ورياح مثيرة للأتربة الثلاثاء المقبل

حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة بالتزامن مع أول أسبوع بفصل الشتاء والذي بدأ السبت الماضي، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والصعيد، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحري، معتدل على الجنوب، بارد ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الأيام المقبلة

حالة الطقس الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحري، معتدل على جنوب الصعيد وسيناء، بارد ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد والصحراء الغربية ووسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:17:20

درجة الحرارة الصغرى:12:10

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 16:18

درجة الحرارة الصغرى: 08:10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:18:20

درجة الحرارة الصغرى: 04:06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:20:23

درجة الحرارة الصغرى: 08:07

تحذير من الملاحة بهذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ "مطروح، الاسكندرية، البحيرة"، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج 2:3 أمتار بدءا من غدا الاثنين الساعة 2 صباحا وحتى الأربعاء المقبل.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة غدا.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية المناطق القريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة في الصباح الباكر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء غدا.

تحذير من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من الأربعاء إلى السبت المقبل.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء،بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الغد فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد،يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 17

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 24

نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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