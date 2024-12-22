ترامب يكشف عن أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا وبناء قبة حديدية لحماية البلاد

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخها، مضيفا: "سأقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونجرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين".

RT @realamericasvoice "WE WILL NEVER EVER LET IT(PANAMA CANAL) FALL INTO THE WRONG HANDS." President @RealDonaldTrump pic.twitter.com/k9qZ59Hi9p — TrumpReposter (@TrumpReposter) December 22, 2024

إعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل

وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفي له: "نتعرض للسرقة في قناة بنما وتأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية ومن غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في القناة"، مطالبا بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل وبدون أي أسئلة.

توجيه الجيش الأمريكي لإنشاء منظومة القبة الحديدية

وأستطرد الرئيس الأمريكي المنتخب: "أبلغت المسؤولين في المكسيك أن ما يجري على حدودنا غير مقبول".

كما أشار ترامب، إلي أنه سيوجه الجيش الأمريكي لإنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء الولايات المتحدة.

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