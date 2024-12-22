الأحد 22 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب يكشف عن أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا وبناء قبة حديدية لحماية البلاد

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخها، مضيفا: "سأقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونجرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين".

إعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل

وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفي له: "نتعرض للسرقة في قناة بنما وتأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية ومن غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في القناة"، مطالبا بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل وبدون أي أسئلة.

توجيه الجيش الأمريكي لإنشاء منظومة القبة الحديدية

وأستطرد الرئيس الأمريكي المنتخب: "أبلغت المسؤولين في المكسيك أن ما يجري على حدودنا غير مقبول".    

كما أشار ترامب، إلي أنه سيوجه الجيش الأمريكي لإنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء الولايات المتحدة.

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