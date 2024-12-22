محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 6-3 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

الدوري الإنجليزي، قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على توتنهام بنتيجة عريضة 6-3 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام

وسجل لويس دياز الهدف الاول لفريق ليفربول في الدقيقة 23، بينما أضاف ماك أليستر الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم سجل جيمس ماديسون الهدف الاول لفريق توتنهام في الدقيقة 41، وسجل دومنيك سوبوسلاي الهدف الثالث للريدز في الدقيقة الاولي من الوقت البدل الضائع للشوط الأول، ثم أحزر محمد صلاح الهدف الرابع والخاس في الدقيقة 54 و61، وسجل كولوسيفسكي هدف توتنهام الثاني امام ليفربول افي الدقيقة 72، وسجل سولانكي الهدف الثالث في شباك ليفربول بالدقيقة 83، قبل أن يعود ليفربول ويسجل الهدف السادس عن طريق لويس دياز في الدقيقة 86.

محمد صلاح يضيف الهدف الرابع والخامس لليفربول في شباك توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/LUUclrsNoT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

تمريرة حاسمة من محمد صلاح ينهيها لويس دياز في شباك توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/QwybX3QL8X — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يواصل ليفربول سيطرته على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، فيما يأتي توتنهام بالمركز الـ 11 برصيد 23 نقطة

تشكيل ليفربول أمام توتنهام



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وكوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش ودومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا ولويس دياز.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول

حراسة المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوشين، جراي، سبينس

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سولانكي، هيونج مين سون

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