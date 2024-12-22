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أخبار مصر

الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار غدا

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو
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حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن طقس البلاد يتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط لتسجل درجة الحرارة العظمى خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

 

انخفاض قيم درجات الحرارة 

وأضافت خلال تصريحات بالتليفزيون المصري: "نعيش حاليا طقس شتوي مائل للبرودة في المحافظات الشمالية ومعتدل ودافئ في المحافظات الجنوبية خلال فترات النهار، ولكن مع غياب الشمس يكون هناك انخفاضات كبيرة في قيم درجات الحرارة خاصة خلال الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر لتكون أجواء شديدة البرودة خاصة على المدن الجديدة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي لتصل إلي حد الصقيع على مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات مئوية".

 

اضطراب الملاحة البحرية

ولفتت إلي اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط حتى الثلاثاء المقبل ليصل ارتفاع الأمواج الي 3.5 أمتار.

حالة الطقس غدا الاثنين 23-12-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 24 - 12 -2024

فرص سقوط الأمطار

وأكدت متحدثة الأرصاد الجوية، زيادة كميات الأمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية غدًا الإثنين.

 

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