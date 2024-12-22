الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

السيسي يطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها.. ويوجه باستمرار العمل بشكل متكامل.. وتحقيق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

السيسي يجتمع مع وزيري الدولة للإنتاج الحربي والطيران المدني

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيدة سهير عبد الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

السيسي يطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناته

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواءً على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو تنمية مهارات الكوادر البشرية، حيث شهد الاجتماع متابعة برنامج تطوير الطيران المصري من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

السيسي يتابع الدور الذي يمكن أن يقوم به النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الدور الذي يمكن أن يقوم به النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية، من خلال تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، بما يعزز الاستثمارات ويسهم في زيادة معدلات التصدير والتبادل التجاري، ومواكبة النمو المستمر في السياحة الوافدة إلى مصر.

السيسي يوجه  باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران

وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية تكليفات رئاسية حياة كريمة تكافل وكرامة

مواد متعلقة

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور)

تكليفات السيسي لوزيري الإنتاج الحربي والطيران ورئيسي الهيئة الهندسية ومصر للطيران

السيسي يتابع دور النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية وتعزيز الاستثمارات

السيسي يتابع تحديث البنية التحتية للمطارات ومستوى الخدمات المقدمة للركاب

السيسي يطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني

السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل

في ختام 2024، أقوى تحذيرات ورسائل السيسي للمصريين لإفشال مخططات هدم مصر

رسائل الرئيس للمصريين،السيسي: معدلات نمو الدولة المصرية تجعل خصومها وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها..وهناك خطط وشغل ضد مصر من أجهزة مخابرات
ads

الأكثر قراءة

وسام أبو علي يسجل هدف تقدم الأهلي أمام شباب بلوزداد (صور)

الأهلي يتقدم على شباب بلوزداد 3-1 بعد مرور 65 دقيقة (صور)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

وسام أبو علي يسجل هدف تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد (صور)

برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك شباب بلوزداد (صور)

لفتة إنسانية، شيخ الأزهر يوقف مراسم افتتاح معهد أزهري ويجبر بخاطر طفل أقصري (صور)

منوعات

المزيد

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية