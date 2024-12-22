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محافظات

محافظ كفرالشيخ يعلن موعد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام الدراسي بكفرالشيخ


أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل بمدارس المحافظة، والتي تبدأ يوم 4 يناير المقبل حتى 9 يناير للمستوى الرفيع لمدارس اللغات،  وللمواد غير المضافة للمجموع سواء مدارس التعليم العام أو اللغات، وتبدأ امتحانات النقل بالمدارس يوم 11 يناير 2025م، وتنتهي الإمتحانات 16 يناير المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي 18 يناير المقبل، وتنتهي في 23 يناير 2025.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، لأداء الإمتحانات، والإعلان عن الجداول بأماكن واضحة للطلاب، وبالمواقع المتعددة، وأعلام الطلاب بتلك المواعيد، مؤكدًا على متابعته المستمرة لأعمال الإمتحانات، موجهًا بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومجالس المدن، في أعمال النظافة، إضافة لتشكيل غرف عمليات لمتابعة أعمال الإمتحانات، والتواصل المستمر مع  مركز سيطرة بالمحافظة.

وأكد  الدكتور علاء جوده وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن  استعدادات المديرية، لانطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وأنه عقد عدد من الاجتماعات استعدادًا  للإمتحانات بحضور ومتابعة غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني.

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اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ الفصل الدراسي الاول الصف الثالث الإعدادي
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