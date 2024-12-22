فولهام يتعادل سلبيا مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة فولهام ضد ساوثهامبتون بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وجرت المباراة على ملعب كرافين كوتاج، معقل فريق فولهام.

فولهام وساوثهامبتون، فيتو

3 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام

يحل فريق ليفربول، ضيفًا مساء اليوم الأحد، على نظيره توتنهام على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر النجم المصري محمد صلاح أرقام قياسية جديدة في مباراة توتنهام حيث في حال تسجيله هدفًا، سيعادل رقم الأسطورة بيلي ليدل كثاني هداف تاريخي للنادي برصيد 227 هدفًا.

ويصبح "الهداف التاريخي" لمواجهات ليفربول ضد توتنهام برصيد 10 أهداف، متفوقًا على هاري كين الذي يتساوى معه حاليًّا بـ 9 أهداف.

وفي حال تقديم تمريرة حاسمة، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق أكثر من 10 أهداف وعشر تمريرات حاسمة قبل فترة عيد الميلاد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح بقميص ليفربول في 23 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 13 هدفًا.

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