الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلى عمله الأساسي، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات، ولم تكن للصالح العام. 

وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف، ثم فوجئ بصدور قرار متضمنًا نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادي الجديد. 

 

سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية

ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه. وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام، وإنما كان استخدامًا لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله.

ورأت المحكمة، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها.  

وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى المحكمة التأديبية العليا اختصاصات المحكمة الإدارية العليا أخلاقيات الخدمة المدنية

مواد متعلقة

مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا للمصلحة العامة 

مجلس الدولة يقر 4 إجراءات جديدة لتسليم الصورالتنفيذية والرسمية والشهادات

مجلس الدولة يصدر قرارا بشأن إجراءات إيداع الدعاوى والطعون أمام المحاكم
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

بوتين يتوعد بإلحاق الدمار لأوكرانيا ردًا علي هجوم قازان

خلافات بالشيوخ بسبب هجرة الأطباء ومطالب بتغيير اسم مشروع قانون المسئولية الطبية

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025

نشطاء السوشيال ميديا يشيدون بـ"بلاي ليست المترو" وسط تساؤلات عن الجهة المنظمة

منوعات

المزيد

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية