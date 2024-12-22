الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وزير الشئون النيابية يرد على تخوفات الشيوخ فى حبس الأطباء

وزير الشئون النيابية،
وزير الشئون النيابية، فيتو

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مناقشات مجلس الشيوخ فى مشروع قانون المسئولية الطبية، تؤكد مجددا أن مجلس الشيوخ يعد بيت الخبرة ومستودع الحكمة بالفعل، مشيرا إلى أن ما شهدته لجنة الصحة من مناقشات لمشروع القانون عبر ستة أيام كل منها اجتماعات لمدة أكثر من خمس ساعات، بحضور كافة الجهات، فى مقدمتهم نقيب الأطباء الذى تحدث بمفرده أكثر من أعضاء اللجنة الذين أيضا يمتلكون خبرات كبيرة أضافت لمشروع القانون. 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض 

وأضاف فوزى، أن الدولة تستهدف من ذلك القانون، تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض بوضع الإطار المنظم وتحديد الحقوق والواجبات فى تلك المهنة، متابعا، أن الطب له خصوصية، نظرا لأنها مهنة الرحمة والضمير والقانون يحترم ذلك ويطبقه، مؤكدا الثقة الكبيرة للمريض فى الطبيب المصرى، لاسيما ,ان مصر دولة ذات ريادة طبية، وأن هجرة الاطباء دليل على كفاءة الأطباء المصريين

وتابع، نحترم الأطباء ونقدر مواقفهم الجليلة لكن الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور، وأن جودة الخدمة الطبية هو الداع لسن هذا القانون وهى مسئولية مشتركة بين كافة الأطراف 

وأضاف، انشاء اللجنة العليا بالقانون هو ضمانة كبيرة للتوازن وحماية الطرفين، لاسيما وأن أعضائها من الأطباء

ملاحظات أعضاء مجلس الشيوخ

ورد فوزى، على ملاحظات أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن تخوفاتهم من بعض المواد، مستعرضا مميزات التعريف الوارد فى نص المشروع  حول الخطأ الطبى، والتحديد الواسع لحالات انتفاء المسئولية الطبية 

وتابع، أيضا القانون ينظم حق التظلم من قرارات كل من الطبيب والمريض، بالإضافة إلى وجود ضمانات للحبس الاحتياطى من خلال رئيس نيابة وهى درجة قضائية كبيرة، ولابد أن يكون ذلك الحبس مسبب، بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطى، وبالتالى فلا داع لذلك التخوف من الحبس الاحتياطى للأطباء.

وتابع، ايضا القانون نص على التصالح فى مراحل الدعوى وهو من المميزات به، كما أن أنه نص على حماية الأطقم الطبية بحماية جنائية 

مطالبات البعض تعديل اسم القانون

وحول مطالبات البعض تعديل اسم القانون، أوضح انه يستهدف التعبير عن 110 مليون مواطن، وليس به أى اتهام للطبيب.

وحول تخوفات البعض من المضاعفات، أوضح ان الطبيب الملتزم بالضوابط المهنية فهو خارج ذلك القانون مؤكدا أن القانون ليس له علاقة بالمضاعفات وهى ليست خطأ طبى.

وحول التخوفات من عودة محامين التعويضات، قال أن تلك الظاهرة موجودة فى كل مهنة واذا أسيئ استخدام القانون فالقانون يكفل الرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشئون النيابية والقانونية الطبيب المصري المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المسئولية الطبية المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية جودة الخدمة الطبية قانون الإجراءات قانون المسئولية الطبية

مواد متعلقة

رغم اعتراضات حبس الأطباء، الشيوخ يوافق مبدئيًّا على مشروع قانون المسئولية الطبية

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية للحكومة
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

بوتين يتوعد بإلحاق الدمار لأوكرانيا ردًا علي هجوم قازان

خلافات بالشيوخ بسبب هجرة الأطباء ومطالب بتغيير اسم مشروع قانون المسئولية الطبية

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025

نشطاء السوشيال ميديا يشيدون بـ"بلاي ليست المترو" وسط تساؤلات عن الجهة المنظمة

منوعات

المزيد

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية