مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بحادثين في المنيا

شهدت محافظة المنيا حادثين منفصلين خلال الساعات القليلة الماضية أسفر عن مصرع 2 وإصابة 9 أشخاص آخرين

وفاة ربة منزل وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

حيث توفي ربة منزل فيما أصيب 7 آخرين إثر تصادم توك بأخر في احدي عزب مركز العدوة شمال محافظة المنيا، تم نقل المتوفية والمصابين الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

العدوه شمال محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين توك توك واخر في عزبة محمد بك التابعة إداريا لمركز العدوه شمال محافظة المنيا، نتيجة السرعة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "صباح.م" 44 سنة، ربة منزل، وإصابة 7 آخرين بينهم 3 طلاب مقيمين جميعا بقرية بني منين التابعة إداريا لمركز الفشن، في محافظة بني سويف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج اللازم وايداع المتوفي داخل ثلاثة حفظ الموتي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

كما توفي شخص فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المتوفي والمصابين الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة 3526 ود س، نصف نقل، بأخرى رقم 4327 ن ه ج، نصف نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا شمال كمين العدوه شمال محافظة المنيا، نتيجة السرعة.

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